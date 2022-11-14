靈鷲山開山住持心道法師示範佛教的懺悔儀式。（世界宗教博物館提供）

無法到英國倫敦參加實體「以利亞跨信仰會議」的宗教代表，透過影片線上參與。（世界宗教博物館提供）

「以利亞跨信仰會議」上，播出心道法師的影片。（世界宗教博物館提供）

參加「以利亞跨信仰會議」的代表，宣讀10個氣候悔改的精神原則。（世界宗教博物館提供）

聯合國教科文組織贊助的非營利組織「以利亞宗教交流協會」， 11月9至13日邀集各宗教代表在英國倫敦召開「以利亞跨信仰會議」，主題是氣候正義和懺悔儀式，於格林威治標準時間13日傍晚發表跨宗教氣候宣言。

靈鷲山心道法師受邀，事先錄製影片，示範佛教懺悔與祈福儀式，呼籲大家回歸靈性，共同用慈悲心守護地球生態。面對極端氣候、能源危機等挑戰，11月6日至18日第27屆聯合國氣候變化峰會在埃及沙姆沙伊赫舉辦期間，宗教團體也相當關注全球氣候變遷議題，「以利亞跨信仰會議」於9日至13日在倫敦的一處猶太教聚會所召開。

受邀參加的靈鷲山開山住持心道法師，以影片方式參與這次會議。大和尚在佛前，示範佛教的懺悔儀式，並為地球祈福，相當莊嚴、攝心。他表示，為了所有生靈，不能讓戰爭再烘烤地球。在以利亞會議，攜手宗教夥伴們一起為地球發聲，希望宗教界連結起來，一起做生態的守護者。

心道法師說，地球只有一個，是人類共同存在的唯一空間，宗教領袖要引導人們放下仇恨與貪慾，不再對地球進行摧殘；用宗教的力量，救贖人類純淨的心靈，深切地反思，改善對地球的態度。用靈性本具的慈悲，關懷生態，愛護萬物；轉化衝突，回歸靈性。以萬物為本，尊重萬物存在的價值，包容彼此生存的空間，博愛一切，從心靈和平，締造世界和平，地球平安，生態永續。

這場會議由發起人、猶太教拉比阿隆（Alon Goshen-Gottstein）主持，出席的宗教代表包括：來自波士頓的猶太教拉比亞瑟（Arthur Green）、倫敦猶太教拉比喬納森（Jonathan Wittenberg）、倫敦英格蘭教會前坎特伯里大主教羅雲（Rowan Williams）、紐約伊斯蘭教教長費薩爾（Feisal Abdul Rauf）、澳洲墨爾本英國國教主教菲利普（Philip Huggins）、韓國禪師金沃（Jinwol Lee）、代表台灣靈鷲山心道法師出席的世界宗教博物館國際事務部主任瑪麗（Maria Reis Habito）博士等十餘位。

有鑑於社區和宗教領袖在應對氣候變化和氣候正義方面發揮著關鍵作用，需要社會內部深刻的變革。更深層次的態度改變，要從心的改變開始，而宗教就扮演心靈轉變的重要媒介。長達5天的會議，分組討論10個氣候悔改的精神原則，最後一天舉行各宗教的懺悔儀式，並共同參與跨宗教氣候宣言。

被視為全球東正教基督徒的精神領袖的總主教巴塞洛繆（Patriarch Bartholomew）說，濫用自然資源為罪，這不僅是激進的聲明，而是跟聖經具有統一的價值。應該欣賞每個生命的特色，也需要跟每個人分享世界的資源。