美國10月通膨低於市場預期，美股回神，帶動台股上周漲近千點，今日再度站穩萬四關卡，是否代表股市「穩了」？金管會主委黃天牧今（14）日備詢表示，還需要觀察，至少要觀察到美國下次升息為止，畢竟聯準會還沒有停止升息，上周美股表現僅是通膨降溫的預期效果。

至於會否取消禁空令？黃天牧表示，禁空令實施還不到1個月，現階段還沒有到退場的時間點，暫時不會考慮。

黃天牧今日出席立法院財政委員會，針對「金融業數位轉型下之資安防護」進行專題報告並備質詢，他會前接受媒體聯訪表示，聯準會還是有可能繼續升息，現階段針對台股的相關措施會繼續留著，並持續觀察全球股市與台股的狀況。

黃天牧表示，雖然台股站上萬四，是有國內外的因素在，國外是美國通膨降溫，國內也對台股的疑慮有所化解，但都還在觀察當中，過去實施相關台股穩定措施，也都是等一段時間，看到股市有穩定的情況才會退場，現階段還不到這個時間點。