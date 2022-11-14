隱形業者視陽(6782)初次上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理。視陽表示，本次參與投標的合格標單共1,575筆，得標筆數317筆，上午已於證交所經由公開的方式圓滿完成電腦開標作業，順利拍賣成功，競價拍賣得標加權平均價為183.12元，公開申購承銷價為168元。

視陽表示，公司辦理競價拍賣股數總計5,627張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。今日開標最低得標價為176元，最高得標價為201元，計算得標加權平均價為183.12元。

視陽競價拍賣最低承銷價(亦即競拍底價)為138.84元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.21倍為上限，本次辦理公開申購價格為168元。視陽辦理公開申購股數計1,906張，將於11月16日至11月18日為期三天進行公開申購，11月22日將公開抽籤。

視陽主要產品為高透氧矽水膠隱形眼鏡，針對各國隱形眼鏡製造商的品質系統及產品認證，要求有逐步加嚴的趨勢，視陽指出，多年來已累積了豐富的全球實務經驗，能及時更新並應對各國法規的最新要求，針對近來困擾業界的歐盟最新法規MDR，視陽早已啟動作業，可順利在期限前完成MDR的換證。