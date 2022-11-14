大陸住房和城鄉建設部近日印發通知，選取北京、天津、重慶等24個城市展開智慧建造試點，積極探索建築業轉型發展的新路徑，試點時間為期3年。

根據《人民日報》報導，智慧建造試點工作的預期目標主要包括3個方面，第一是加快推進科技創新，提升建築業發展品質和效益，重點針對圍繞數位設計、智慧生產、智慧施工、建築產業互聯網、建築機器人、智慧監管等6大方面。

第二是打造智慧建造產業集群，培育新產業新業態新模式；第三是培育具有關鍵核心技術和系統解決方案能力的骨幹建築企業，增強建築企業國際競爭力。

而本次選取的24個智慧建造試點城市具備產業基礎好、政府積極性高，具有較強的引領帶動能力，在試點目標框架下因地制宜制定了試點實施方案，提出了各具特色的試點任務。下一步將完善統籌協調機制，指導各試點城市發布產業支持政策，為全面推進建築業向新型工業化、數位化、綠色化轉型與高品質發展發揮示範引領作用。