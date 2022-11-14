救護車遭撞時，波及對向停等紅燈中的自小客車。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

救護車遭撞時，波及對向停等紅燈中的自小客車。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉今（14日）上午7時45分，1台裴姓男子駕駛自小貨車，經過照林路口時，與林男所駕駛的消防救護車發生擦撞，小貨車翻覆至田裡四輪朝天，救護車遭撞後，波及對象停紅燈中的自小客車，造成5人送醫，所幸都是輕傷，肇事原因尚待釐清中。

據了解，裴男駕駛的自小貨車，行經三星路二段與照林路一段時，綠燈時由南向北行駛，與林男所駕駛的救護車，由西向東行駛在路口發生交岔撞，救護車遭撞時，波及對向停等紅燈中的自小客車，裴男送往羅東博愛醫院救護，其餘均輕傷，遭波及自小客車林姓駕駛則無受傷。救護車與遭波及車輛駕駛無酒精反應，自小貨車駕駛待抽血檢驗。

宜警三星分局表示，根據道路交通管理處罰條例第45條規定，駕駛人聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照；若致人死傷者，處汽車駕駛人6000元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

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