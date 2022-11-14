民進黨台中市長候選人蔡其昌14日公布「敬老福利政見」，宣布將加碼敬老愛心卡10億經費、改善社區關懷據點及興建老人體健中心。蔡其昌並抨擊國民黨對手盧秀燕，他說，一個只靠抹黑對手、背後放冷箭的市長，是台中市停滯不前的原因。

盧秀燕競選總部對此表示，盧秀燕多次呼籲要「正向選舉、為孩子做榜樣」，將持續爭取市民支持。蔡其昌由立委張廖萬堅、莊競程、林靜儀陪同表示，這場選舉一開始就「奧步」盡出，盧秀燕應檢討為何把選風敗壞成這樣？民主政治就是把盧秀燕與蔡其昌的政見拿出來比較，但大家只聽到盧說到老人健保繼續補助，此外就是抹黑蔡其昌；他今天第23次向盧提出辯論邀約，呼籲盧站出來具體說明長者福利政策。

蔡其昌指出，盧秀燕4年前承諾，前市長林佳龍提出的敬老愛心卡要照單全收，但就任後僅編列6億元經費，且限縮使用金額、項目，讓大家看得到、吃不到；他未來將加碼10億元，不但要與台鐵接洽，讓敬老愛心卡也能搭火車，還要加碼關懷據點老人供餐金額從現行的40元提高到50元，並改善關懷據點廚房等設施、興建老人體健中心。

盧競總回應表示，盧秀燕將持續把握每一個與鄉親面對面的機會，努力爭取市民朋友的支持，持續守護台中。