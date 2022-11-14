新北市長候選人公辦電視政見發表會今（14）日登場，最後結論過程中，侯友宜保持一貫的正向理念，闡述政績，並向市民強調「新北這4年是一個光榮的大城市！」但面對林佳龍種種指控，他也罕見反酸「你對新北市其實還要多加把勁，我們多愛一點新北」，並稱五泰輕軌當初是林核定，現在卻又自己否定自己。

侯友宜發言時說，從林佳龍指教的過程當中，可以理解林佳龍對新北市其實還要多加把勁，要多愛一點新北，而林佳龍提到的五泰輕軌問題，當年已經過專家學者評估，並由林佳龍核定，如果林佳龍有意見，當時就可以講出來，不用等到現在，「你當時自己核定，你現在又去否定你自己」，侯直言，林佳龍要把五泰輕軌改成捷運，財政行不行？地下化有沒有要做？都沒有一個想法出來。

至於林佳龍說新北人口減少，侯友宜則反批林忽視疫情帶來的影響，指出現在新北每個月都有2千多的人口增長數，但林卻沒有看見，「這跟林佳龍講的事實不一樣，但我們每天都在關心新北市的大小事，這才是最重要的」。

侯友宜強調，「安居樂業」中，「安」為首要之務，因此他一上任就率先成立公共安全聯合稽查小組，針對重大公安缺失的場所，例如無照網咖、色情行業，進行強制拆除或斷水斷電、停業，治安部分啟動快打2.0-PLUS，後面警政署才跟進；食安則成立「新北食安智慧監控系統」；環安上有「環保稽查重案組」，才把新北整頓成一個永續的城市；消安部分，新北市OHCA康復出院率逐年提升，從3.1％變成最高達10.71％；居住安全上，老屋都更4年核准超過644件，是20年總和的4倍。他

侯友宜向林佳龍喊話，其實這些點點滴滴的細節，希望林佳龍多多了解，「當然你一下要了解這麼多，我看也比較辛苦啦」，他也認為，林佳龍屢屢批評新北治安，但新北治安備受中央肯定， 林佳龍的說法是否定警察同仁辛苦的付出，「我今天不講出來，我真的對不起他們」。

侯友宜說，他以「簡政便民」走入基層，和全市1032位里長攜手合作，貼近基層解決民眾所需，而市府也成立愛心大平台，彌補新北財政資源不足，並號召志工投入照顧公益領域，讓新北市志工人數達18萬人，每年服務1800萬小時，守護許多市民。

侯友宜認為，林佳龍對很多事情的質疑，事實上不盡然是這樣子，不需要製造更多無謂的對立跟衝突；他強調，他出來選舉的目的很簡單，就是大家用健康、快樂以及正向的態度，帶給一個城市有希望的未來，選舉只是一個過程，不要分任何你我、黨派、族群，把政見論述好，告訴市民未來想做些什麼，然後可以串起什麼樣的力量，才能讓這塊土地會更好，這就是他要做的。

侯友宜說，他心目中新的三民主義是「便民、利民、愛民」，要用最快的速度解決民眾問題，也多為弱勢族群思考，用愛的力量解決一切事情，不要遺忘任何一個人，「這些才是我們該做的事」。

侯友宜表示，他4年前就講過一句話，到一定年齡出來選舉，有一定的價值，他要找回團結的台灣人，找回純樸認真努力的台灣精神，而新北市是多元族群，很多人是從各地來到此地，大家要好好珍惜這塊土地，好好努力做事，正向積極面對問題，用這樣的力量，才會讓新北成長茁壯。