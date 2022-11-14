連鎖餐飲集團六角(2732)股價10月初衝上137元的1年半高點，隨後半個月急跌近29％、回測97.5元支撐後回穩，隨著2022年第三季營運強勁復甦、單季賺贏上半年，績優題材激勵今（14）日買盤敲進，開高後放量攻上漲停價117.5元，領漲觀光類股。

六角第三季合併營收11.39億元，季增10.54％、年增16.1％。毛利率43.57％、營益率9.85％，分創今年及近11季高點。歸屬母公司稅後淨利1.03億元，季增達72.44％、年增達近4.49倍，每股盈餘（EPS）2.3元，雙創近3年高點，單季賺贏上半年，營運重返疫情前水準。

累計六角前三季合併營收31.56億元、年增4.17％，改寫同期次高。毛利率42.13％、營益率6.92％雙雙回升至近3年同期高點。歸屬母公司稅後淨利2.02億元、年增達近2.28倍，每股盈餘4.47元，已賺贏去年全年、改寫同期次高。

六角表示，「Chatime日出茶太」無畏疫情逆風展店，營運受惠歐美澳經濟生活逐步恢復正常，配合中國大陸的杭州瑞里損益點降低、餐食品牌子公司王座營運轉盈，在展店規模、同店營收、集團優化營運效益同步顯現下，第三季全品牌均繳出獲利佳績。

六角10月自結合併營收3.35億元，雖月減8.47％、年減16.69％，降至近5月低點，累計前10月合併營收34.98億元、仍年增1.91％，續創同期次高。展望第四季，「Chatime日出茶太」將於全球持續展店，全球總店數年底前估達1400家目標，可望延續第三季獲利佳績。

隨著疫情影響步入尾聲，各國邊境管制陸續鬆綁、放寬國際觀光條件，配合子公司營運逐步復甦，六角今年全年獲利將力拚倍增。同時，集團展開美國加盟體系體質調整，盼複製澳洲成功經驗重新布局，力拼3年內在美國展出150～200家店，帶動營運重返榮耀。