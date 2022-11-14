投資人對美國《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）的擔憂減輕，帶動汽車股上揚，周一南韓KOSPI指數盤中小漲0.38%，報2,492.70點，稍早前一度上漲0.66%，創下8月19日以來盤中新高。市場亦密切關注周一召開的「拜習會」。

重量級個股方面，三星電子目前跌0.79%，SK海力士跌1.60%，電池大廠LG Energy Solution跌0.64%。

現代汽車和起亞汽車分別上漲2.62%和2.94%，此前美國總統拜登表示，美國在實施電動車稅負抵減新規時，應該將南韓企業對美國經濟的卓越貢獻納入考量。

南韓主要即時通平台Kakao上漲1.02%，其金融服務關係企業Kakaobank和Kakaopay分別大漲5.62%和11.73%。但入口網站巨頭Naver股價下跌逾1%。

在印尼的G20高峰會召開之前，美國總統拜登周一將與習近平本人會面，為拜登上任以來首次舉行的實體美中峰會。三星證券分析師表示，這場會面料將不會有太多正面進展，但還是有一些盼頭，期待中國逐漸放寬經濟政策立場或許能擴及其外交政策。

外資盤中買超韓股867億韓元。

韓元漲0.28%，報1,314.7兌一美元。