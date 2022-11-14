雙11剛過，二手精品買賣平台PopChill拍拍圈觀察到，民眾傾向在雙11購買單價較高的商品，但衝動性購買，也讓網站平台出現精品拋售潮湧入，以雙11的隔兩天(11/13)為例，精品物件的賣家單日上傳數較平日成長215％，除了賣掉雙11檔期過度消費的精品，許多人也賣掉了前一個月百貨公司周年慶不小心多買的商品。

PopChill平常銷售主力品牌以LV及CHANEL的頂級品牌，不過因為雙11的衝動性購買，民眾較容易買的是Coach、小CK(CHARLES & KEITH)這類幾千塊小資族好入手的輕奢品，因此PopChill出現的這波拋售潮，也是以這個價格帶的輕奢品為主。

以Coach為例，在雙11檔期後，賣家上傳新增數是就較平日增加228％，小CK也增加了195％，整體上傳數增加了215％。相較於拋售量的增加，11/13購買訂單數相較於平日，則是持平，顯示雙11過後，民眾開始回歸理性看待自己的消費行為。

至於由於雙11才過2天，許多民眾可能都還未收到這波購買的精品，為何就已開始出現拋售潮？PopChill訪談幾位賣家，發現這些民眾拋售的商品，許多是在今年百貨公司周年慶購入，或在往年雙11購入，由於雙11炒熱相關議題，讓民眾拿出來求售。

由於一線名牌大廠每年都在調漲價格，也讓許多民眾以為買包可以保值，甚至增值。其實除了少數品牌和少數款式，因為供需不平衡，二手包的價格還較新品高之外，其實就像買車一樣，多數的精品包一旦離開專櫃，價格就折損很多。

PopChill統計，以頂級奢侈品牌來說，近乎全新的包，平均售價為原價的7折，7成新的包，平均售價就只剩下原價的3成。單價較低的精奢品牌，保值效果則更差，即使近乎全新，平均售價也只有原價的5成。

PopChill觀察，近幾年由於BNPL(先買後付)等支付方式的興起，造成了更多的衝動性消費，PopChill共同創辦人郭家齊表示，民眾還是應該衡量自己的消費能力，以二手精品消費來說，一般會建議大家不要預支未來的薪水拿來購買精品。PopChill預測，賣家的拋售潮，會持續到年底，在農曆年前，由於「斷、捨、離」的氣氛，預期賣家的銷售數還會再創新高。