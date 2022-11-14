虎門科技(6791)今天正式上櫃，而另一家資訊服務廠商倍力資訊(6874)，今年9月通過櫃買中心審議後，明日將舉辦上櫃前業績發表會依照時程推估，有望趕在今年上櫃。倍力資訊主要從事經銷國際軟體品牌資料庫及數位轉型相關應用軟體、經銷軟體技術應用、專業整合與顧問諮詢等服務，以及研發財務報告書自編軟體與碳盤查管理平台銷售，客戶為台灣上市櫃公司、金融機構及政府機關，為國內提供數位轉型與ESG轉型解決方案廠商。

倍力資訊董事長許金隆表示，公司以企業數位轉型過程中最核心資料庫管理、微服務系統開發與系統效能監控調校為主要經銷商品，於客戶購買軟體授權或軟體維護權時，協助客戶釐清並解決系統整合、維運管理、系統效能提升及資訊安全等加值服務。因應客戶數位轉型的問題，倍力資訊能提供完整資料庫管理與整合、IT運營管理、應用程式開發軟體及中間層與基礎設施軟體，並運用長期為客戶進行系統效能調校及異質整合豐富經驗，協助客戶數位轉型應用環境安全及穩定運作，加深與原廠及客戶彼此合作依存度。

在客戶進行ESG轉型目標上，因應金管會公司治理3.0強化資訊揭露方面的政策推動，倍力資訊自行研發軟體如集團合併報表系統(GCRS)、任你收系統(EZSO)、任你排系統(EZPI)等，可協助企業以系統化、高效率與更準確的方式完成財務報告書自編的工作。因應金管會上市櫃公司永續發展路徑圖的政策推動，倍力公司自行研發碳盤查、碳足跡與碳減量模擬軟體，可協助企業有效率地長期計畫與執行淨零碳排的永續目標，提升企業永續經營競爭力。

倍力資訊深耕資訊服務產業已逾23年，提供數位轉型的軟體規畫、開發與建置及應用與加值整合核心能力。與國際知名經銷品牌供應商有良好合作關係，服務客戶橫跨眾多產業，可降低單一產業所造成的景氣循環銷售影響，為該公司帶來長期與穩定的收入。

此外，受政策推動要求企業必須自行編製整份財務報告書且具時效性，主管機關已要求全體上市櫃公司於民國113年起於年度終了後75日需編製並公告自結財務資訊，因此提升使用資訊軟體來及時因應的必要性，有望為倍力資訊帶來貢獻。

去年倍力資訊營收為11.65億元，年增61.25％，每股稅後盈餘為6.27元，今年前三季營收為12.66億元，每股稅後盈餘為2.98元。