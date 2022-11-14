新北市長候選人政見表會今(14)日登場，媒體提問指出兩岸關係是台灣不可避免的問題，未來兩位候選人當選之後，對於當前停滯的兩岸關係，是選擇交流破冰還是對抗到底；對此侯友宜舉例過去擔任警政署長推動兩岸共同打擊犯罪的經歷，強調只要雙方釋出善意，都可以用平等、尊嚴的方式把兩岸關係好好處理；林佳龍則強調未來首都圈有很多議題可以跟對岸進行交流，但必須是在國家主權、安全不可妥協下進行。

林佳龍表示，新北市長是戰時的民防指揮官，所以對兩岸問題的立場要非常清楚，台灣經過民主化已經是個國家，必須要正常化，跟全世界都要交流，包括對岸的中國，但民主是台灣決定未來的遊戲規則。

他直言對岸是黨國體制，但對手侯友宜是國民黨所提名的新北市長候選人，甚至未來有可能會競逐總統大位，不管之前侯所講的捍衛中華民國，或是贏回台灣，最重要的是侯友宜對台灣的主體性以及立場是什麼，「所以台灣的定位是不是中國的一部分，侯市長你敢回答嗎？」，自己簽了不投降承諾書，侯市長你不敢簽。

針對如何交流，林佳龍認為台灣未來透過新北市長，可以進行很多城市的交流，確實城市沒有到國家層級這麼直接涉及主權的對抗，但城市的交流可以互相學習，像是智慧城市、綠色城市、健康城市、宜居城市、這些都可以讓首都圈跟對岸來進行交流，「但國家主權跟安全不可妥協，這不能夠講好好做事好像就一了百了」。

輪到侯友宜時，他則先意義所指的表示「其實大家話都很會說」，他說自己42年的公職生涯，雖然不是軍人但也是警察出身，尤其還是帶隊打仗的刑警，實際用行動展現保衛中華民國、守護台灣人民在這塊土地的安全。

他指出，在很多刑事案件中多次出生入死，但自己把命交給國家，用生命來守護這塊土地，「大家都講保衛中華民國，大家都講要守護人民，大家都講要簽承諾書，我已經用40幾年展現出來」，以行動來展現自己的決心，「請大家不用急著去質疑別人愛國跟愛民，不是一個簽承諾書就代表很愛國、很愛人民」。

侯友宜表示，兩岸的關係一定要在一個平等、尊嚴，透過大家善意的溝通，好好的進行交流，自己在民進黨執政時期擔任過警政署長，當時成功推動兩岸合作共同打擊犯罪，也啟動了兩岸共談，只要大家有個共同的目標、共同的方向，對兩岸的治安是穩定、是好的，所以只要大家釋出善意，用平等、尊嚴的去看待對方，相信可以好好的把兩岸的關係處理好。