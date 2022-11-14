行政院近日公布國家永續獎，國立暨南國際大學及南投縣埔里鎮桃米社區發展協會同時獲獎。暨大隸屬於桃米里的行政轄區，在小小的18平方公里的範圍內，同一年共有兩個國家永續獎的產出，是大學與社區共創最佳的典範。

今年國家永續發展獎，全國有134個機關團體報名，行政院永續發展委員會秘書處自6月16日至10月11日間，分別辦理永續獎初選、複選、決選三階段評選會議。經過激烈的競爭下，選出四大類別，共計52個得獎單位，預計12月將由行政院院長兼任永續會主任委員頒獎。

暨大獲教育類國家永續獎的殊榮，校長武東星指出，「深化與地方的連結」是暨大從921大地震後，推動20餘年的辦學目標，從過去師生協助社區重建，到現在以整個水沙連區域推動各鄉鎮的地方創生計畫，近期更協助7鄉鎮推動地方創生計畫，總補助金額獲得約3億6796元。

武東星說，暨大以扮演地方公共智庫與人才培育孵化器兩個角色，推動共學共工的「水沙連大學城」社區照顧模式、開發「社區高齡照顧資訊系統、智慧照顧系統」、整合50個公協會成立「日月潭觀光圈聯盟」進行國際化旅遊目的地管理、並以科學的方法研究作物接收光譜「以LED設備取代高壓鈉燈方案」協助農民節能、減污，更一舉躍上國際知名期刊。

暨大環安衛中心主任劉一中表示，學校於110學年開設「241門通識課程」、「1817門學分課程」與永續發展指標有關課程。以推行減污減廢為例，總回收水量達每月1萬3700立方米，達總污水量80％，資源回收率達43.2％，遠高於其他大專校院。

目前暨大規畫將在2043年提前達到淨零碳排的目標外，也響應國家能源轉型，預計建置8000 kWp的太陽能發電容量。暨大未來將與另外一個國家永續獎的桃米社區有更緊密的連結，充分展現大學社會責任與社區永續發展的典範。