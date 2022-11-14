烏克蘭收復南部要城赫松（Kherson）市持續於戰場取得勝利之際，美方高層則認為俄烏雙方已暫難在戰場奪取大片土地，開始要基輔思考應趁冬季不利作戰時尋求和平談判。

「華爾街日報」報導，歐陸即將到來的嚴冬、通膨與能源及食物價格飛漲、挹注數十億美元軍火給烏克蘭後美國國內武器庫存耗盡等因素，讓華府內部在俄烏開戰9個月後，出現見好就收的聲音。

美國及西方盟國承諾繼續支持烏克蘭，但華府高層顯已開始質疑俄烏雙方究竟還能斬獲多少土地。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）9日在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）的活動上說：「彼此都須承認，真正意義上的軍事勝利恐無法透過軍事手段實現，從而需要另謀途徑。現在已出現供談判的機會之窗。」

對烏克蘭在未來幾週內難於戰場再取得重大進展的想法，也讓美國和一些歐洲官員開始思考國內何時會湧現要求罷兵的公眾壓力。一名西歐官員說：「我們告訴基輔，該如何做由他們決定，但越早（開始和談）可能越好。」

華盛頓已傳達信號給烏克蘭，至少需對靠談判解決持開放態度。知情人士透露，拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）11月4日向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及烏方官員傳達，拿出對談判持開放態度會為基輔創造籌碼。

兩名聽取過相關簡報的歐洲外交官透露，蘇利文建議澤倫斯基的團隊應開始考量現實需求，把和談至於優先，包括對重新奪回克里米亞此一戰略目標三思。克里米亞於2014年遭俄國兼併。

但隨烏軍在戰場上連番告捷，澤倫斯基與一些高層幕僚已公開警告，現在去跟俄國總統蒲亭和談無疑是不必要的屈服；美國一些東歐盟邦也認為烏軍目前居於優勢，沒理由向俄示軟。

基輔與東歐盟邦相信，只要西方軍援持續到位，烏克蘭就能奪回更多土地，強化在日後談判的地位。

澤倫斯基7日仍表示，要烏克蘭參與談判的前提包含俄方把所有土地交還、賠償侵略造成的損失、讓涉戰爭罪人員繩之以法。

只不過部分北約盟邦覺得烏克蘭已難再締重大突破，因為日後交戰區域將離俄國更近，俄軍在當地紮根已久且有時間加固防禦，加上俄國最近幾週已猛轟烏克蘭的民生基礎設施，讓數百萬烏克蘭人陷入停水停電窘境。（譯者：陳亦偉）1111114