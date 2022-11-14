麗寶樂園於猶如天空之鏡的科莫湖上，設置「光之躍兔」燈區，可愛兔子搭配登光與音樂節奏，於湖面上嬉戲跳躍，吸睛又療癒。（陳世宗攝）

年底九合一激烈選戰過後，將迎接聖誕佳節及金兔年到來！后里區公所以內埔庄役場為主軸，串聯后里區第四號公園、墩西里休憩綠地及后里運動公園等四處，打造特色夜間光環境；后里區長賴同一說，透過光線勾畫古蹟外觀，呈現文化資產建築夜間美學；公所周邊圍牆也設置兔子及龜兔賽跑主題的LED柔性霓虹燈帶，迎接金兔年新氣象。

民政局長吳世瑋說，后里擁有豐富在地特色文化觀光資源，市府團隊近年積極提升后里城市景觀，今天率全台中之先，在內埔庄役場、后里區第四號公園、墩西里休憩綠地及后里運動公園等四處，點亮璀璨繽紛夜間光環境，充分展現景點夜間輪廓美感，讓民眾提前感受歲末年終的聖誕佳節及新年氣氛。

賴同一指出，內埔庄役場為國內少數完整保持原形樣貌的日治時期街庄役場建築，別具歷史意義；公所特別於大門左側喬木設置LED雙面貼片流星燈管及LED燈網，形塑迎賓光景；正門右側迎接12月聖誕節來臨，設置6公尺高聖誕樹，提前讓民眾感受耶誕氣息。

賴同一表示，后里區第四號公園、墩西里休憩綠地及后里運動公園等三處，公所以每一處綠地景點特色，在大樹、植栽區域、水池橋底、涼亭及舞台區設置全彩投光燈，增加綠化景觀照明；以LED造型燈飾營造夜間光環境，凸顯夜間輪廓美感，讓民眾在公園悠閒散步之餘，享受恬雅浪漫情景和氛圍，帶給民眾更多安全的夜間休憩空間。

后里區公所說，后里區擁有歷史悠久的后里馬場和健康休閒運動的自行車產業，塑造極具地方觀光特色的兩馬文化，更是花卉之鄉和薩克斯風製造重鎮，還有許多著名景點，包括麗寶樂園渡假區、后豐鐵馬道、張連昌薩克斯風博物館、木匠兄妹木工房、月眉糖廠、中社觀光花市及泰安鐵道文化園區、后里動物之家等，歡迎民眾暢遊感受后里在地人文風情。