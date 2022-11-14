綠媒公布民調，民進黨台北市長候選人陳時中支持度領先蔣萬安，但較上次民調的領先幅度縮小。陳時中今天表示，他的戰略不變，還是會繼續跟大家搏感情，也會不斷提出政策，讓大家檢視是否符合市民需要，他也再度呼籲支持者不要讓信任度被破壞。

《自由時報》公布的民調中，陳時中微幅領先蔣萬安，但與9月相比，領先幅度縮小。陳時中今天出席「海外學者女性學者挺阿中」記者會表示，民調都具有參考價值，能夠領先，我們當然很高興，能夠得到大家的肯定。

不過，他認為，選舉最後還是要看選票，看大家的支持度，「所以我們要努力到最後一分鐘，持續的爭取大家的支持」。

由於民調中仍有大量未表態選民，未來如何突圍？陳時中表示，所有的選民應該都是理智的，每一個人雖然會憑著感覺投票，但這個感覺也都是選民理智下所做的決定，所以他在戰略上不變，「我還是會繼續跟大家搏感情，希望能夠得到大家的信任」。

另外，他說，對於政策他也不斷的會提出，讓大家來檢視是不是符合市民的需要，希望用這樣來爭取大家的支持，他也特別呼籲大家，「不要讓我們的信任度再度被破壞，不要用仇恨凌蓋我們的信任，不要仇恨對方」。

昨晚在感謝音樂會上，陳時中當場以感性的言語對妻子表達感謝，被認為在打「夫人牌」，媒體詢問他現場是否有流眼淚？未來是否還有更多機會跟夫人合體造勢？

對此，陳時中表示強調，「將近啦（流淚） 但還沒有」，他必須還要講，我們對女性不能說「夫人牌」，他們就是夫人，或者稱「孫女士（陳時中妻子孫琬玲）」。

他透露，以前他和妻子參加外交酒會時，對於稱呼只有一個「衛福部長陳夫人」，孫認為「難道我沒有姓嗎？」他覺得整體的風氣應該男女平權，大家對女性要有基本的尊重，「我是陳時中，我太太當然也要受到尊重，所以不能把她稱作『牌』」。

陳時中提到昨晚的音樂會中，他突然想起，在防疫期間900多天，他沒有跟妻子講過「謝謝」，雖然心裡上感謝她「一直都很支持我，鼓勵我，可是我從來沒有跟她講過謝謝，突然就覺得有一些感傷」。

他說，900多天其實也是蠻長的日子，既然心中一直有感謝的意思，但從來都沒有跟妻子講出口，因此昨天晚上講出口，自己覺得「有一點心酸啦！」