台北市推動2050淨零碳排不遺餘力，無黨籍台北市長候選人黃珊珊表示，新市府態度與執行力攸關能否達成淨零排放目標，因此她提出「永續台北」政策，包括未來設置10億元《氣候轉型基金》專款專用，透過獎勵及補助讓企業減輕改革成本；推動共融交通治理，以綠運輸實現淨零碳排的「環境共融」。

黃珊珊表示，台北市頒布的《台北市淨零排放管理自治條例》是全國首部2050淨零排放地方自治法規，擘畫未來30年淨零轉型方向，為零碳台北立下里程碑。其中2030年須減碳40％，2040年目標為減碳65％，最終於2050年實現100％淨零碳排放之目標。

而黃珊珊的「永續台北」政策，將兼顧公平正義，未來台北市政府預計籌措10億元經費設置《氣候轉型基金》，專款專用於因受到變革當中，影響較為鉅大的民眾、企業及勞工，透過獎勵及補助等措施，讓企業可減輕相關成本，甚至透過扶植零碳創新產業，可創造再就業機會。

另針對共融交通治理部分，預計在2030年達成10大目標， 包括全力達成完善捷運路網；電動車充電格位至少2000格；電動公車全面電動化並全面安裝「先進駕駛輔助系統」(ADAS)設備；提供共享汽機車達24200輛；YouBike2.0租借量達每年3300萬次；路邊停車收費非現金比例達100％等。

黃珊珊表示，透過上述的努力，台北市可逐年擴大空氣品質維護區範圍，目標2030年全市境內為空氣品質維護區，2040年起擴大針對主要幹道劃設低碳交通區，2050 年將全市劃設為低碳交通區，以打造全綠色運具使用環境。

黃珊珊另提能源自主計畫，陸續將全市垃圾焚化廠轉型為發電效率25％以上的生質能源電廠，原本的垃圾焚化廠區也增加焚化底渣分選廠、焚化飛灰水洗廠及資源回收細分類場，統合為綠能循環園區。

黃珊珊說，永續城市需要市民參與和公私協力，讓市民將節能減碳的精神融入生活日常中，用生活體驗節能，用教育內化減碳思維。未來8年是台北市在淨零排放接力賽上的第一棒，自己有堅強的企圖心，更以豐富的市政執行經驗，有信心帶領台北市完成第一棒的轉型任務，把握推動淨零排放的契機，讓台北持續邁向更宜居永續的進步城市。