農委會砸6億元和教育部合作，推動「班班吃石斑」計畫，讓全國的學生每學期能吃到4次石斑魚料理，開學至今已2個月，北市終於等到石斑魚，共計有218校、19萬人，部分學校在15日就能吃到石斑魚料理；北市教育局表示，各校安排的時間不同，會與學校營養師討論後選擇排程和口味，而北市補助6600多萬。

北市各級公立國中、小學、完全中學的高中部、公立學校附設幼兒園，15日起營養午餐將多加一道石斑魚料理，教育局副局長陳素慧表示，石斑魚納入營養午餐，農委會採補助經費的方式，教育局透過與產發局合作，產發局得到補助後，並由教育局詢問學校營養午餐排程，與學校溝通，並做食材的檢查。

陳素慧說，每間學校安排加菜的時間不同，會先詢問學校排程後，再向廠商下訂石斑魚，並送到餐盒業者或學校午餐廚房手上，至於會以什麼方式料理，陳素慧說，各校的烹飪方式不同，會經過學校營養師評估後決定。

陳素慧表示，因為是以加菜的方式，營養師必須評估，哪天學校的菜色比較清淡，就能將石斑魚納入加菜，像是如果有炸雞腿，就不會安排有石斑魚，而目前是1個月吃2次，12月底前能吃到4次，每次的經費約1600萬左右。

中華民國餐盒公會全國聯合會理事長陳明信表示，已將食譜，送交至團膳業者或學校廚房，針對大規模烹調石斑料理的方式，都有錄製影片和食譜，都能作為料理參考；陳明信說，學校會以清蒸、拌炒類加點彩椒或山杯的方式，讓學生吃到美味的石斑魚。

就讀國小6年級的陳同學表示，會希望能吃到炸的石斑魚，因為自己不愛吃魚，如果用炸得看起來像是點心，也很期待能趕快吃到石斑魚。