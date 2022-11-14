高雄市政府客家事務委員會為讓客家文化更貼近生活，舉辦一系列的美濃藝穗節活動，其中「100種客家藍-藍衫更衣試」於12日登場，邀請各年齡層的民眾來試藍衫穿搭，「100」代表的是藍衫穿搭多元的可塑性，「更衣試」的「試」就是要顛覆大家對客家藍衫的傳統印象，讓客家藍衫在伸展台上，走出傳統裡的浪漫。

輔英科技大學師生帶來精彩的藍衫時尚秀(高雄市客家文物委員會提供)

百位青銀、小小麻豆穿搭出100種客家藍(高雄市客家文務委員會提供)

開場秀首先由高市客委會楊瑞霞主委，帶領著本次100種客家藍中最年長90歲銀髮麻豆-劉溫新金，與7歲的小小麻豆-張善音，象徵將藍衫穿搭推廣至各年齡層，期許藍衫穿搭方式有更多可能。

這場時尚秀的麻豆由嘉義、臺南、高雄、屏東等地而來，年齡層從2歲到90歲，以各種不同年齡創意「著」藍衫的方式，穿上設計師設計的藍衫上衣，並發揮個人創意巧思，下半身搭配褲、裙，有蘇格蘭裙、蓬蓬白紗、刷破牛仔褲、亮片西褲等，還有些人配上單車帽、托特包，現場各種不同藍衫穿搭令人驚豔，讓現場看秀的民眾都感受到客家藍衫的滿滿活力。

楊瑞霞主委致詞時表示:「藍衫，因其使用的布料色彩大多為藍色或黑色為主而名，是客家婦女的傳統服飾，它的布料顏色就地取材、剪裁極簡、立領防止磨損以七層布料縫製，這樣耐髒、簡樸、「硬頸」的設計，展現著客家族群的智慧，也彰顯了客家胼手砥足、勇敢堅強、內斂的精神，希望透過這場藍衫更衣試，讓大家都能看到客家藍的美，以及穿搭的無限可能，讓客家的藍衫可以走進常民生活，變成一種時尚流行。」

在美濃開業超過半世紀的「錦興行」與致力於創新開發的「瀰濃夏瀅藍衫」等在地藍衫店家，結合產學「輔英科技大學黃曉玲老師」率領的設計團隊、培訓的麻豆、髮妝師，並廣邀全國民眾響應這場秀的Dress Code-穿戴藍衫元素，就有前200位響應Dress Code的遊客，獨享現場專業設計造型師團隊免費妝髮的服務及「館，你的浪想Market」市集折價券，還走上紅毯星光大道、坐在伸展台邊一睹藍衫時尚秀，享受過這場視覺與味覺饗宴的遊客們都直喊過癮。