立法院經濟委員會14日審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管：台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司，經濟部長王美花（見圖）列席。（劉宗龍攝）

上月底中油大林煉油廠發生氣爆重大工安，遭高雄市政府勒令停工。中油今天在立法院報告，已提交第三方事故鑑定報告給市府，預計本周五開會確認後進行事故管線切管，目前內部已經初步提交大林廠懲處名單。不過此引起立委不滿，認為追討名單18天，層級還停在大林廠，連是否記過也不知道。中油董事長李順欽強調，等切管釐清事故原因後，會往上看煉製事業部、總公司(高層)是不是也要負責。

大林廠事故，中油先前認定是廢氣燃燒塔管線腐蝕破裂引發火災，民進黨立委林岱樺今詢問調查進度。李順欽說明，現場還在做火場現場調查，已請工研院、金屬工業研發中心等進行第三方事故鑑定，預計這禮拜五高雄市政府會對報告提出分析。

至於人員疏失部份，李順欽說煉製事業部已經提報初步懲處名單。但這引起邱議瑩等在地立委不滿，指第三方鑑定只是確定工安流程問題，但這明顯有人員疏失。她關心懲處名單18天，結果現在還停在煉製事業部。看台電303大停電，4天就提出檢討分析報告，台電董總也下台負責。

賴瑞隆也批評，他不是要求董事長下台，但事故後到現在，卻連懲處層級，是否記過都不明。

李順欽表示，第三方鑑定報告已經交給高雄市政府，勞動檢查處正在檢視，本周五(18日)會正式針對事故報告提出檢討，然後對事故管線切管做晶相分析，等確認原因後，就會看懲處責任到那裡。

他強調，目前煉製事業部提出的懲處名單確實只到大林廠，但未來原因釐清後，會往上看煉製事業部或總公司(高層)是不是也不要負責任。

王美花補充，事故發生後因第一波場地凌亂，後續要架設相關鷹架再去擷取切管等，到時中油會看更高層是否有責任。

賴瑞隆強烈呼籲，這件事不能基層、工廠廠長換掉就沒事，一定要有更高扛責的人，以後才能盯緊相關事務，杜絕事故不再發生。