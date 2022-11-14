台北市首場公辦電視政見發表會上周末召開，然而民調領先的3名市長候選人皆未說明如何帶領台北因應氣候變遷的衝擊，綠色和平今(14)日前往3位候選人的競選總部，再次遞交氣候政見建議書，要求3人提出具體氣候政策。

綠色和表示，台北市所面臨的海平面上升、極端高溫、極端強降雨等氣候風險，已經是關係民眾投票意向的重要因素，綠色和平日前已透過書面及當面拜訪等方式，向3名候選人政策團隊說明氣候治理結合各項市政規劃的重要性，並取得候選人親筆簽名，依據各自對於台北市政的理解，部分或全部採納綠色和平的政見建議。

綠色和平專案主任張皪心表示，3位候選人皆向綠色和平承諾將氣候政見納入市政規劃中，然而根據民間電視辯論會、首場公辦電視政見發表會以及選舉公報等刊載內容，僅蔣萬安未公開向台北市民具體說明其氣候治理方向，我們要求蔣萬安向市民公開承諾若當選將優先推動氣候政策。

張皪心指出，先後亦前往黃珊珊、陳時中候選人競選總部再次遞交政見建議書，黃珊珊團隊由辦公室代表接受，蔣萬安團隊由副發言人蕭羽耘接受，陳時中團隊由發言人莊鈞緯接受。

張皪心呼籲，台北市各候選人在僅剩的一場政見會中，應具體說明政策規劃，而非只有「2050淨零」、「防災城市」等口號，在選情最激烈的台北市市長選舉，把氣候治理列為首要政策將成為選舉最後衝刺的「決勝分」。