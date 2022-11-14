新北一名男子阿興（化名）之前收到未成年女友A自拍的不雅影片，2人分手後，阿興遭控販賣影片賺錢，A女及A女父母事後提起民事訴訟求償。新北地院審結，判阿興要賠A女25萬、A女的父母各10萬元。可上訴。

判決書中，A女主張與阿興還在就讀國中時為男女朋友，2017年間阿興誘使她拍下不露臉的裸露身體影片，要求她傳送影片，兩人後因故分手，同年間阿興卻將影片傳給同學觀看，還販賣影片牟利，並遭到不明人士轉貼至討論區。A女除了向阿興提起刑事訴訟外，也與父母一同向阿興討賠償金。

A女認為，阿興誘使她拍下影片還散播，侵害了性自主權、名譽權與隱私權，故向阿興求償50萬元；此外，A女父母表示，當時A女並未成年，身心尚未成熟，事發後她們為了避免女兒觀念偏差，需花費更多時間教養，阿興的行為加重了他們照顧女兒的責任與精神壓力，故各求償15萬元。

對此，阿興辯稱，當時是被動接收影片，否認誘使A女拍攝，且他僅將影片傳給同學看，沒有對外販售影片賺錢，他犯案時年紀太輕，一時衝動才做出這些行為，認為A女及其父母的求償金額實在太高。

新北地院審理時，法官勘驗證據後，認定並無證據證明阿興曾販售並誘使A女拍影片，但阿興散播影片為事實，的確侵害A女名譽權、隱私權等情節重大，又A女父母也受此影響需付出較多心力照顧A女，求償有理，酌情後，判阿興須賠償A女25萬元、A女的父母各10萬元。可上訴。