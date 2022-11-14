日前，BLACKPINK演唱會搶票時間結束，卻在各大社群平台屢屢引發爭議，不只有大量黃牛喊出高額票價，詐騙集團在其中蒙騙粉絲，更有黑心人士要求熱褲辣舞以換取買票資格，一時間在網路上聲量不斷。豈料，近日有網友在臉書社團PO出演唱會表演場館，讓粉絲看了相當震驚，直呼「不去也罷。」

日前，高人氣女團BLACKPINK演唱會門票開賣，最後賣票階段在1分鐘內門票全數售出。然而，黃牛猖獗，在各大臉書社群都可見到賣票的貼文，票價從幾萬到幾十萬不等，最高甚至還喊出40萬的驚人數字。而主辦方為了遏止黃牛，陸續將確認為黃牛購買的門票收回再次釋出。但似乎成效有限。

近日，網友在臉書社團「爆廢公社公開版」中，曬出BLACKPINK演唱會表演地「高雄國家體育場」的照片，並配文寫下「2300看台區的朋友們」。只見照片中可看出座位與舞台間隔得相當遙遠，望向舞台僅能看見表演者們縮成米粒大小的身影。想要好好欣賞表演，只能透過現場的大螢幕，窺見表演者在鏡頭前的身姿。

網友指出座位區離舞台太遠，可以考慮攜帶望遠鏡了。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

貼文PO出後，讓網友相當傻眼，指出觀眾離表演者的距離太過遙遠，留言寫下「看來要自備望遠鏡了」、「原來我是去看米粒的」、「還好我早就準備在家快快樂樂地看了，體驗感還比較好」、「是去現場看心酸的。」不過也有網友不這麼認為，表示「那你們可以不要搶票啊，正好可以讓我去」、「這是搶不到票的自我安慰嗎」、「現場看會有和其他人一起嗨的感覺。」