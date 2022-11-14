德國副總理兼經濟部長哈柏克（Robert Habeck）表示，德國政府正致力於重新思考與中國的經濟關係，並強調多元化的必要性；尤其在存在問題的領域，「我們必須比過去更謹慎」。他也指出，若中國大陸攻打台灣，將比俄烏戰爭更具災難性，「這是我們絕對必須避免的事情」。

德國之聲報導，正在新加坡出席第17屆德國經濟亞太會議的哈柏克接受專訪時作上述表示。當被問及中國大陸犯台的可能性時，哈柏克回答，「這是非常具有威脅性的狀況。它將對整個世界造成災難性影響。我們已經看到，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，像這樣的地區衝突已經使世界陷入動盪。」

哈柏克說，「（中國大陸攻打台灣）將更具災難性。這是我們絕對必須避免的事情。我希望中國知道，全世界都在關注。」

談及中德貿易時，哈柏克表示，「我們當然對與中國的貿易感興趣，但對與中國的愚蠢貿易不感興趣。」他指出，俄羅斯侵略烏克蘭讓德國和世界意識到，過度依賴單一貿易夥伴的危險性。

哈柏克駁斥德國對中立場不定的說法，並指出中國仍是德國第二大出口市場、最大進口來源。「（德國的）總體戰略是完全清楚的。我們希望保護關鍵設施，我們希望保護開發關鍵商品和知識的領域。除此之外，我們當然希望與中國建立貿易關係。這不是脫鉤。」他列舉一些中國投資可能帶來疑慮的領域，包括港口、機場和醫院。

哈柏克還強調，電信、能源、晶片和半導體等關鍵領域的商品必須受到保護。「這不代表沒有做生意的可能。但我們必須確保我們在這個領域擁有主導權。這是我們現在的處事方式。」他接著說，「在原材料、半導體和其他關鍵商品方面，我們高度依賴一個供應商。主要是中國」，而烏克蘭戰爭揭示了這種做法的危險性。

但哈柏克表示，與美國相比，德國的做法相對溫和。「我知道美國有時會用更嚴厲的措辭，那不是我們的做法。在沒有疑問的方面，與中國的貿易往來不成問題。但在存在問題的領域，我們必須比過去更謹慎。」

哈柏克表示，德國正在改變對對中國的戰略和政策。他並說，德國從烏克蘭戰爭學到的教訓是，如今必須找到一些安全網絡，這意味著德國必須接觸其他地區。

哈柏克透露，德國政府正考慮修訂對德國公司在海外的投資擔保。「如果企業要在中國投資超過一定金額，假設是30億歐元，他們可以這樣做，但我們不會再提供擔保。我們會為更多在其他國家的投資進行擔保。」