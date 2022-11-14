有週刊14日再揭露民眾黨新竹市長候選人高虹安A助理費，並低薪高報，國民黨候選人林耕仁表示，他還是那8個字「禍起蕭牆、捫心自問」，週刊報導的內容應該由高虹安自己證實，但希望高虹安不要再推說不清楚，應該對社會大眾講清楚、說明白。

林耕仁說，高虹安再被揭露在立法院辦公室將助理費低薪高報，請高虹安不要再用過去對辦公室罰責、全時段助理的正職竟在永齡等問題推說不清楚。

另，高虹安被質疑向公督盟申報助理「沒有加班」，實際上卻是加班費請好請滿一事，林耕仁則指出，高虹安曾經獲得公督盟評選為「優秀立委」，有次還是民眾黨評鑑最高分，如今被質疑是交假資料，媒體想詢問也不准提問，根本是欲蓋彌彰，高虹安遇到爭議就逃避、遇到檢驗就閃躲，究竟是否是1位合格的市長人選，市民都看在眼裡。

而民眾黨主席柯文哲說民進黨把選舉當職業，林耕仁認為，民進黨把選舉當職業這個是全民都知道的事，但柯文哲要用這個邏輯就想把高虹安公帑經費問題轉移焦點給國家機器是不太可能，因為是內部舉發，跟國家機器沒有關係，另外柯文哲說貪汙的人不會有15頁的帳，這個邏輯就跟「理工女所作所為一定合法」一樣，柯文哲的依據到底是什麼？讓人不明白。

林耕仁說，郭台銘昨晚在臉書上發文說的很清楚，未來新竹市需要什麼樣的市長，選民有足夠的智慧來判斷，也交給45萬市民來決定。作為市長，操守一定要經得起外界檢驗、遇到爭議勇於承擔、而且把新竹看成自己的家，不是把新竹看成「是非之地」的候選人，市民絕對有智慧可以做出最正確的選擇。

林耕仁表示，郭台銘表達他個人的看法，大家都尊重，科技人這個說法的範圍非常廣泛，他認為也不用作太多的解讀，就是努力拚新竹市民的認同就對了。