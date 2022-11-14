女星徐瑋吟（鮪魚）擁有甜美臉蛋、火辣身材，過去因在綜藝節目《國光幫幫忙》中擔任助理而打開知名度，目前仍持續活躍於各大節目中，受到觀眾喜愛。而經常上節目分享生活的她，近日受邀登上健康類節目《醫師好辣》時坦言，過去曾因私密處有半個月不斷流血，而且這種情況長達半年，嚇得她前往醫院做精密檢查，後來才發現自己的身體真的出狀況。

徐瑋吟近日在《醫師好辣》中透露，前陣子只要正值排卵期或是做了高強度的運動，私密處就會開始出血，而且一開始只有1、2天，讓她以為是生理期前兆，但之後又不流了，直到一周後大姨媽才真的報到。後來這個現象持續了半年，左腹也開始莫名疼痛，徐瑋吟便前往幾間婦產科檢查，但醫生都安慰她純粹只是排卵性出血，只要多休息即可，她卻越想越不對，而且越來越不舒服，排卵期的血量也逐漸變多「一個月30天，有10~15天在流血」，她只好前往醫院檢查。

經過精密的檢測後，徐瑋吟發現自己長了子宮肌瘤，而且位置還與一般人不同，長在子宮的後壁處，靠近卵巢中間的地方，所以只要一排卵，就會因為卵巢腫脹壓迫到子宮肌瘤，摩擦造成出血，而當時醫生也提醒她要多注意，因為子宮肌瘤變大的話，會引響到她的卵巢，因此徐瑋吟也不敢忽視趕緊接受治療。