尼莎颱風上個月造成台北市士林區百齡橋外停車場，有上百車輛成為泡水車，台北市長柯文哲今天宣布發放慰助金汽車2萬元、機車2000元。民進黨台北市長候選人陳時中今天批評，政府有疏失的時候，一輛泡水車補助2萬元，「坦白講是不足啦！」

尼莎颱風造成的豪雨，讓台北市大量汽機車泡在水中，柯文哲今天宣布，針對10月16日在北市堤外停車場的泡水車輛，即日起至12月15日為止，發放慰助金額汽車2萬元、機車2000元。

陳時中今天出席「海外學者、女性學者挺阿中記者會」，接受媒體聯訪時表示，他不知道柯P宣布的方案背景是怎麼樣？針對這樣的情況，他認為可分成兩個：一種是在行政上，如果政府有疏失的時候，基本上政府應該要付比較多的責任，幾乎到了所謂「實報實銷」的地步。

另一種狀況，他說，如果對方也有一些疏忽，那政府可能就稍微表達心意，做一點補助，他不知道這個背景是什麼樣。但事實上，如果一輛泡水車給2萬元，而且政府有疏失的時候，「坦白講是不足啦！」