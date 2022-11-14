日銀總裁黑田東彥14日表示，日銀將持續貨幣寬鬆政策以支撐經濟成長，並且實現持續與穩定的通膨目標。

他在名古屋對商業領袖的一場演說中提到，日本現在正處於可以持續貨幣寬鬆讓經濟回到正軌的階段上。

儘管日本核心通膨已經連續六個月超過2％目標，不過日銀解釋這多數是由能源成本帶動，其影響將會逐漸消退。黑田東彥先前也強調。日本當前物價上揚只是「暫時性」，因此日銀目前沒有調整貨幣政策或是升息的打算。