美國最新公布通膨數據優於預期，市場憧憬美國聯準會放緩升息步伐，美元指數大幅回落，非美貨幣順勢大漲，人民幣亦快速強彈。人民幣兌美元中間價14日報7.0899元，較上個交易日（11日）報價7.1907元，升1,008個基本點，漲幅1.4％，創一個半月以來新高。
截至10點55分，人民幣兌美元在岸價報7.0725元，較上個交易日下午4時30分收報7.1106，升381個基本點，漲幅0.54％。
離岸價14日亦同步走強，最新報7.0693元，升214個基本點，漲幅0.3％。
美國最新公布通膨數據優於預期，市場憧憬美國聯準會放緩升息步伐，美元指數大幅回落，非美貨幣順勢大漲，人民幣亦快速強彈。人民幣兌美元中間價14日報7.0899元，較上個交易日（11日）報價7.1907元，升1,008個基本點，漲幅1.4％，創一個半月以來新高。
截至10點55分，人民幣兌美元在岸價報7.0725元，較上個交易日下午4時30分收報7.1106，升381個基本點，漲幅0.54％。
離岸價14日亦同步走強，最新報7.0693元，升214個基本點，漲幅0.3％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。