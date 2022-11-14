美國最新公布通膨數據優於預期，市場憧憬美國聯準會放緩升息步伐，美元指數大幅回落，非美貨幣順勢大漲，人民幣亦快速強彈。人民幣兌美元中間價14日報7.0899元，較上個交易日（11日）報價7.1907元，升1,008個基本點，漲幅1.4％，創一個半月以來新高。

截至10點55分，人民幣兌美元在岸價報7.0725元，較上個交易日下午4時30分收報7.1106，升381個基本點，漲幅0.54％。

離岸價14日亦同步走強，最新報7.0693元，升214個基本點，漲幅0.3％。