台股14日延續上周好行情，續漲逾百點。被市場喻為「多頭總司令」的國泰投信董事長張錫14日指出，台股從年初萬八高點一路曾下殺到萬三，大盤已超跌，此波從10月25日低點以來，迄今不到1個月強彈逾千點，主要是市場最擔心的通膨及升息情勢接下來將可能開始舒緩，而台灣企業今年獲利持續成長，實屬不易，基本面強韌，這波反彈可說是有「基」之彈！

張錫觀察，隨居住、食品、供應鏈影響降低，美國CPI年增率10月起符合預期回到下降趨勢，降幅大於預期，這讓市場鬆了一口氣，但事實上，早在11月1日美國公布10月製造業價格指數從9月的51.7降至46.6，創下2020年5月以來新低，這就預示原物料價格已見下跌跡象，上周公布的美國10月CPI超乎預期的回落，即是顯而可見的例證。因此，投資人要想洞悉美股、台股等盤勢走向，觀察經濟數據，才能預判後市。

張錫指出，台股從年初萬八高點一路曾下殺到萬三，大盤已超跌，目前看來美國通膨已見置頂轉下的跡象，聯準會升息也幾乎到頂了，市場普遍預估12月Fed將升息2碼，2023年升息步伐有望再放緩，換句話說，市場最擔心的通膨及升息情勢接下來將可能開始舒緩，這對包括台股在內的全市場都是一大提振；而台灣企業今年獲利持續成長，實屬不易，基本面強韌，這波反彈可說是有「基」之彈，加上台股現在本益比約10倍以下，未來只要美元不再續強，就會吸引更多資金活水進駐，因此可期待台股後市有望慢慢往好的方向走，2023年表現更是樂觀可待。

至於要如何布局才妥當？單壓個股波動較大，可透過ETF投資一籃子股票，台股殖利率近來殖利率來到逾5％，在全球各主要市場中名列前茅，這也是為何許多投資人尤其存股族相當偏好高股息ETF之因。

國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑指出，觀察2021年以來台股震盪期間，結合ESG與高股息理念的相關指數，表現確實較具支撐，以00878所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數為例，不論是2021年歷經疫情擴散、Delta變種病毒肆虐，或2022年下半年來高通膨與鷹派升息政策連環上演，讓市場大幅動盪，MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數都明顯較大盤來得抗震，足見ESG結合高股息的投資策略奏效，有利對抗大環境的劇烈波動。如今，隨市場各項雜音消除，00878後市有望隨台股反彈，有機會讓投資人股息、價差兩頭賺。