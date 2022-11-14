民進黨大老林濁水日前指出，民進黨台北市候選人陳時中的年輕人支持度無法提升，連總統蔡英文也救不了，因為蔡本身也已失去年輕人的支持。對此，國民黨台北市議員候選人高揚凱認為，民進黨長期把年輕人當成選票提款機，年輕人當然會疲乏。

「我們仔細想想，民進黨執政這六年來，又有哪一項政策讓年輕人有感？」高揚凱表示，台灣經濟大幅衰退，消費者物價指數連15個月逾2%，年輕人不僅生活辛苦，連小確幸都被剝奪；而蔡英文上任前主打高房價是年輕人痛苦來源，但上任後不僅沒有解決房價問題，內政部長徐國勇還公開表示，房地產是台灣的護國群山。

高揚凱還提到，經濟不景氣、高房價，連帶影響年輕人不婚不生，蔡英文的少子化辦公室，居然拿了7.9億的預算，只開過一次會；另外，蔡政府因不斷挑釁對岸，造成兩岸關係緊張，解決的方案居然是延長兵役，也就是作實了「票投民進黨、年輕人上戰場。」高揚凱說，上述每件事，都是蔡政府責無旁貸且無從推卸的缺失。

高揚凱認為，6年前票投蔡英文的年輕人們，現在都已出了社會，相信他們一定特別有感，覺得自己6年前被蔡給騙了，這正是蔡政府失去年輕選票的原因。

高揚凱覺得，年輕人要的很簡單，就是安居樂業的生活、長治久安的台灣，但民進黨就是這6年的既得利益者、也是辜負年輕人的權貴政黨，眼中只有選舉跟政治利益，「揚凱相信，年輕人這幾年，看得非常清楚。」