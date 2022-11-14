「凍齡男神」林志穎今年7月自駕特斯拉遭逢自撞意外，經歷2次手術後，肌肉流失10公斤，出院返家休養，在愛妻陳若儀悉心照料下逐漸康復，日前夫妻倆還曾放閃約會，堅定情誼感動許多粉絲。近日林志穎在限時更新近況，可見路邊停靠一台他的自行車，從草地上的影子還可見他已能站立，似乎體力已恢復大半。

車禍後的林志穎一度傳出毀容，甚至有外科醫師稱得在臉部植入鈦金屬，惹來外界好奇林志穎是否能再次駕駛最愛的車子？對此，林志穎昨(13日)在IG限動放上騎乘單車的影片寫下：「舒服的天氣」，還備註打上氣溫24度，顯見心情相當愉快，從影片中，可見他拍攝河邊的平坦小路，周圍的人潮不會太多，畫面還帶到一台白色自行車，坐墊的位置做得很高、不太能輕易跨上去騎乘，不過他似乎已能從傍晚騎到接近日落，另一方面，草地上還能找到他高舉右手的影子，雖未正臉入鏡仍很能看出精神狀態頗佳。

從林志穎貼出的單車圖，可見他似乎體力已能騎乘單車、心情相當愉快。(圖/林志穎 IG)

陳若儀已有心力照顧雙胞胎兒子。(圖/陳若儀 IG)

而他的愛妻陳若儀也在IG貼出和雙胞胎兒子相處的日常，只見懂事的兩兄弟知道爸媽辛苦，還會拿菜瓜布幫忙洗碗，此外，兩兄弟也玩起人氣還沒退燒的寶可夢機，不過由於機器只有一台，沒輪到玩遊戲也不會吵鬧，讓陳若儀得以放寬心，不僅日常裡喝喜愛口味的咖啡、出席品牌活動，不時還和老公在頂樓曬太陽，笑稱是在「吸收維他命D」，日子過得非常愜意、舒適。