台南市最大的前瞻立體停車場「永康區成功里立體停車場」動土。（洪榮志攝）

台南市最大的前瞻立體停車場「永康區成功里立體停車場」，14日舉行動土典禮。該停車場將結合親子悠遊館、活動中心與商場等多元功能，預定2024年9月完工。

市府交通局表示，位於永仁高中西側的成功里立體停車場，為中央補助9座前瞻立體停車場的第7座，總經費3.87億元，中央補助約1億元。該立體停車場規畫地下1層、地上7層建築，除汽車停車位從原有的68席提升為195席，還增設機車格26席。完工後的1樓將做為里活動中心，2樓則設置親子悠遊館。

市長黃偉哲指出，永康區精忠二村都市更新開發完成後人口大增，除了停車需求之外，民眾休憩活動及托育需求也隨之增加，因此新建的立體停車場，不僅增加停車位的供給，更結合里活動中心及親子悠遊館，提供民眾休閒交誼、舉辦活動，以及親子遊樂友善托育環境。

黃偉哲還說，鑑於市府需負擔2億8000萬元的經費，為此再向中央爭取親子悠遊館補助2000多萬，以及里的活動中心經費補助400萬元，希望此一工程能夠如期如質開工，並透過立體多目標的規畫，提升使用效益與服務品質。