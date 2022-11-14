外埔區忘憂谷堤頂自行車道延伸水美段完工後，將提供遊客及車友假日賞景及運動好去處。（市議員吳敏濟提供／陳世宗台中傳真）

外埔區忘憂谷堤頂自行車道全段連結，騎自行車悠遊田間可飽覽忘憂谷沿線怡人景致！市議員吳敏濟14日指出，他在市議會提案並爭取1794萬元經費，將自行車道由三崁延伸1公里至水美共3公里；並設觀景平台，今年4月開工、月底完工，提供遊客及車友假日賞景及運動好去處。

吳敏濟說，2018年爭取在磁瑤堤防建自行車道，讓遊客與車友能在堤頂漫遊，欣賞忘憂谷黃金稻浪、花海及大甲溪畔，但忘憂谷西側也有許多美景；去年再向市府和中央爭取1794萬元，今年4月觀旅局將車道從三崁延伸至水美，並於堤頂西側終點建構一處優美觀景平台，今天邀各單位會勘工程已完成99.5％，近日即可全部完工。

觀旅局觀光工程科長廖偉志表示，吳敏濟議員爭取的忘憂谷支線堤頂自行車道，共有二期工程，已完工的一期工程位在東側磁瑤堤防三崁段長度2公里；二期工程西側磁瑤堤防水美段也經吳議員多次會勘與提案爭取，並獲體育署補助，加上市府自籌款。項目包含自行車道、連接三崁段與水美段的引道、觀景平台及指引系統等。

大甲自行車協會前理事長王瑞發說，外埔自行車道將串連甲后線自行車道、后豐鐵馬道，形成大甲車站至后里車站的自行車路網，讓遊客及單車族都能來運動休閒。前自由車國手林信有表示，吳敏濟議員爭取經費建構自行車道，讓忘憂谷的好山好水被看見。

吳敏濟強調，甲安埔的景點有山有海，縣市合併後就提案爭取堤頂及挑戰型自行車道，想看海景可到大甲松柏漁港及大安濱海堤頂自行車道騎乘；想去鐵砧山觀賞美景可試試挑戰型自行車道；欣賞黃金稻浪及花海就可到外埔忘憂谷堤頂自行車道，並可到此打卡拍照，遊客開車可停在入口租借iBike悠遊忘憂谷。