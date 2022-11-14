九合一選舉進入倒數，力拚連任的國民黨花蓮縣長徐榛蔚月初向縣府請假後，隨即投入選戰，並深入13鄉鎮村里，徒步向選民掃街拜票。（國民黨花蓮縣黨部提供／羅亦晽花蓮傳真）

九合一選舉進入倒數，民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka13日在堪稱藍營原鄉鐵票倉的秀林鄉成立後援會，企圖翻轉原鄉票源。（花蓮縣長候選人Kolas Yotaka競選團隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

九合一選舉進入倒數，力拚連任的國民黨花蓮縣長徐榛蔚月初向縣府請假後，隨即投入選戰，展開13鄉鎮徒步掃街拜票，並持續舉辦各鄉鎮誓師大會，以實際行動向選民說明4年政績及未來規畫；民進黨縣長候選人Kolas Yotaka則是在北、中、南區各成立競選總部後，更插旗藍營原鄉鐵票倉秀林鄉，企圖翻轉原民選票。

Kolas Yotaka投入縣長選戰後，除喊出「榮耀花蓮」口號，更頻頻對徐發動攻擊，不過徐當時以縣政為優先，直到近日縣議會定期大會結束，本月2日才向縣府請假，投入選戰，不過對於對手的攻擊，仍秉持過往的冷處理風格。

徐榛蔚5日成立競選總部後，6日起陸續赴13鄉鎮舉辦團結誓師大會，每場活動均湧入大批支持者，在現場替她加油打氣、高喊「凍蒜」，徐則在台上細數報告4年縣長任內的政績及未來4年的規畫。其中，她在13日於吉安的誓師時強調，多元族群文化是花蓮的重要資產，因此顯揚文化力、加速接軌國際，並轉成地方經濟動力，是她擔任縣長以來的重要任務。

徐說，過去4年縣府除在各項活動與基層培力、各大原民文化建設、及北中南東藝文中心的建設與規畫下，進一步厚植花蓮的文化資產、帶動地方文化產業、轉動經濟力。針對青年創業規畫部分，除自2020年啟用的新創基地，推出各項青年創業扶助措施，包含利息補貼、創業諮詢、共創空間等，供青年就地、返鄉創業外，已規畫在中區、南區利用舊消防分隊空間設置青年創業基地，讓青年洄游，成花蓮未來的人口紅利。

徐榛蔚除在各鄉鎮誓師，更馬不停蹄的深入基層，每日徒步掃街拜票，以實際行動請求選民支持，而她的好媽媽、好媳婦形象，吸引許多民眾特地前往合影、握手，赴市場拜票時，更有許多攤商送上蒜苗、菜頭，祝福「凍蒜」、好彩頭。

Kolas Yotaka的攻擊雖被徐冷處理，不過她也企圖以阿美族身份，吸引原住民支持原住民，先前在花蓮北區、中區及南區成立競選總部時，不少頭目站台力挺，不過，她為翻轉原鄉票源，13日更在堪稱藍營原鄉鐵票倉的秀林鄉成立後援會，高喊「要讓原住民當上縣長」等語，挑戰意味濃厚。

年底花蓮縣長選舉共3人登記參選，除徐榛蔚與Kolas Yotaka雙姝，另外，還有3度挑戰的無黨籍黃師鵬。