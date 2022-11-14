美國前總統川普的29歲小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）12日與富商男友舉辦奢華婚禮，川普當晚在舞會上摟著女兒慢舞，並且在致詞時開玩笑警告女婿最好照顧好女兒，引來現場賓客一陣歡呼與笑鬧。

美國前總統川普的小女兒蒂芬妮12日完婚，晚宴上川普摟著女兒慢舞。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，12日蒂芬妮與25歲億萬小開男友麥可．布羅斯（Michael Boulos）在佛州海湖俱樂部（Mar-A-Lago）舉辦奢華婚禮，當晚舞會上，76歲的川普走入場中央，輕摟著穿著白色卡肩禮服的蒂芬妮慢舞，他在致詞時也開玩笑警告布羅斯，最好照顧好女兒。

Watch Donald Trump give a toast and dance at Tiffany Trump's wedding https://t.co/c7lIKi0XAL pic.twitter.com/bMnsUi05xa — Page Six (@PageSix) November 13, 2022

他說：「麥可，你最好照顧好她，不要懷疑。」他說完這句時，現場賓客爆出一陣歡呼聲與笑鬧。他接著稱讚女婿：「你是非常特別的人，超越你的年紀，我看過他與非常大咖的人物打交道…你們就是兩個令人驚嘆的人，這是美好的一天。」

共和黨期中選舉不如預期，川普被視為選情失利的戰犯，導致他心情糟糕，外界懷疑他在女兒婚禮上可能也嗨不起來，不過消息人士透露，「川普心情非常好。」

蒂芬妮生母、川普的第2任妻子梅波斯（Marla Maples）也在舞會上感性致詞，她感謝川普、梅蘭妮亞等人多年來與女兒維繫緊密關係，「我只想要謝謝妳美妙的父親唐納，還有美麗的梅蘭妮亞及所有家人，多年來和蒂芬妮如此緊密。」她說這段旅程中家人們分享溫暖是家族能夠團結的原因。

川普也在舞會上與梅蘭妮亞慢舞，畫面顯示他在梅蘭妮亞耳邊說悄悄話，並且往她的臉頰上輕輕一吻。

Donald Trump walked his youngest daughter Tiffany Trump down the aisle before 250 guests at his Mar-a-Lago resort in Florida.https://t.co/45V0KKyiSP — Metro (@MetroUK) November 13, 2022

The 45th President of The United States Donald J Trump and Melania grace a cotillion at the wedding of Tiffany and Michael Boulos at Mar-a-Lago 💒#Trump #trumpRally #TrumpStefanik2024 #GOP pic.twitter.com/gd6llXGZbh — Lands Aldershot Bowa IV⚜️ (@LandsBowaIV) November 13, 2022

蒂芬妮的婚禮相當奢華，白天進行簡短的證婚儀式、交換誓言後，小倆口就在泳池邊與賓客享用香檳及點心，傍晚再進入宴會廳參加晚宴，宴會廳桌子以大量花朵、高大的水晶燭台佈置，菜單就列在鏡面的裝飾品上，這對夫妻還邀請了10人樂團伴奏，結婚蛋糕高達8層，上頭裝飾著白色花朵。

Inside Tiffany Trump and Michael Boulos' luxe Mar-a-Lago wedding https://t.co/8HBVdoZoTO pic.twitter.com/ZNcGWHDob4 — Page Six (@PageSix) November 13, 2022

hey so while y’all are here can someone take a look at this insta story from tiffany trump’s wedding and tell me what the fuck is going on? thanks pic.twitter.com/gl6tRUMXPU — regretfully, alise (@AliseNavidad) November 13, 2022

More from Tiffany's wedding! We haven't had a First Daughter get married in 12 years! So much fun to look at the pictures!!! Stunning cake! pic.twitter.com/Jc65EVLe34 — LadyLuckWrites (@LadyLuckWrites) November 13, 2022

當天幾乎沒有政治人物出席，多名川普家族的親友都出席了婚禮，包括鮮少露面的川普80歲二姊伊麗莎白（Elizabeth Trump Grau）。

消息人士說蒂芬妮原本就期待舉辦非常盛大的婚禮，因為雙方都來自非常富有的家族，他們希望邀請世界各地的朋友來參加。

不過熱帶風暴妮可（Nicole）登陸佛州一度打亂這場婚禮計畫，讓蒂芬妮大發脾氣，川普在晚宴上爆料，因應可能下雨，工作人員原本提議在泳池邊打造巨大帳篷，但他拒絕了，一來是要花很多錢，二來是婚禮就變得不一樣了，「所以我們就決定賭賭看，對吧？小蒂？」

他說婚禮當天換來了好天氣對這對新婚夫婦有象徵意義，「我們非常為你們驕傲，祝你們有美好的生活。」