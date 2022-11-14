美國前總統川普的29歲小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）12日與富商男友舉辦奢華婚禮，川普當晚在舞會上摟著女兒慢舞，並且在致詞時開玩笑警告女婿最好照顧好女兒，引來現場賓客一陣歡呼與笑鬧。

美國前總統川普的小女兒蒂芬妮12日完婚，晚宴上川普摟著女兒慢舞。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，12日蒂芬妮與25歲億萬小開男友麥可．布羅斯（Michael Boulos）在佛州海湖俱樂部（Mar-A-Lago）舉辦奢華婚禮，當晚舞會上，76歲的川普走入場中央，輕摟著穿著白色卡肩禮服的蒂芬妮慢舞，他在致詞時也開玩笑警告布羅斯，最好照顧好女兒。

他說：「麥可，你最好照顧好她，不要懷疑。」他說完這句時，現場賓客爆出一陣歡呼聲與笑鬧。他接著稱讚女婿：「你是非常特別的人，超越你的年紀，我看過他與非常大咖的人物打交道…你們就是兩個令人驚嘆的人，這是美好的一天。」

共和黨期中選舉不如預期，川普被視為選情失利的戰犯，導致他心情糟糕，外界懷疑他在女兒婚禮上可能也嗨不起來，不過消息人士透露，「川普心情非常好。」

蒂芬妮生母、川普的第2任妻子梅波斯（Marla Maples）也在舞會上感性致詞，她感謝川普、梅蘭妮亞等人多年來與女兒維繫緊密關係，「我只想要謝謝妳美妙的父親唐納，還有美麗的梅蘭妮亞及所有家人，多年來和蒂芬妮如此緊密。」她說這段旅程中家人們分享溫暖是家族能夠團結的原因。

川普也在舞會上與梅蘭妮亞慢舞，畫面顯示他在梅蘭妮亞耳邊說悄悄話，並且往她的臉頰上輕輕一吻。

蒂芬妮的婚禮相當奢華，白天進行簡短的證婚儀式、交換誓言後，小倆口就在泳池邊與賓客享用香檳及點心，傍晚再進入宴會廳參加晚宴，宴會廳桌子以大量花朵、高大的水晶燭台佈置，菜單就列在鏡面的裝飾品上，這對夫妻還邀請了10人樂團伴奏，結婚蛋糕高達8層，上頭裝飾著白色花朵。

當天幾乎沒有政治人物出席，多名川普家族的親友都出席了婚禮，包括鮮少露面的川普80歲二姊伊麗莎白（Elizabeth Trump Grau）。

消息人士說蒂芬妮原本就期待舉辦非常盛大的婚禮，因為雙方都來自非常富有的家族，他們希望邀請世界各地的朋友來參加。

不過熱帶風暴妮可（Nicole）登陸佛州一度打亂這場婚禮計畫，讓蒂芬妮大發脾氣，川普在晚宴上爆料，因應可能下雨，工作人員原本提議在泳池邊打造巨大帳篷，但他拒絕了，一來是要花很多錢，二來是婚禮就變得不一樣了，「所以我們就決定賭賭看，對吧？小蒂？」

他說婚禮當天換來了好天氣對這對新婚夫婦有象徵意義，「我們非常為你們驕傲，祝你們有美好的生活。」

文章來源：Watch Donald Trump give a toast and dance at daughter Tiffany’s wedding
文章來源：'You better take care of her!': Donald Trump jokingly warns his new son-in-law during Tiffany's Mar-a-Lago wedding as the bride and her father dance to Here Comes The Sun after Hurricane Nicole forced resort to evacuate days earlier
文章來源：Inside Tiffany Trump and Michael Boulos’ luxe Mar-a-Lago wedding

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