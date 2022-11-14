Keegan ends the 3rd with another 3-ball! pic.twitter.com/uCeL4phx6n — Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 14, 2022

就算史蒂芬柯瑞14日攻下全場最高27分，可惜這次卻沒辦法幫助勇士再次上演逆轉秀了，因為國王靠著沙波尼斯(26分)、基根莫瑞(21分)與福克斯(22分)得分都破20，最後以122比115擊潰勇士，國王拿下第6勝(6敗)，勝率站回5成，勇士則吞本季第8敗(5勝)。

柯瑞首節全靠切入上籃與罰球就拿13分，也幫助勇士擴大領先到兩位數，但到次節，國王不僅徹底封鎖柯瑞，讓他次節得分掛零，更讓勇士失誤頻頻，國王趁機靠著基根莫瑞、胡爾特與沙波尼斯等人火力超前，上半場結束，國王64比62領先。

可是柯瑞第3節一開始就完成「四分打」，延續連續投進三分球場次到201場，勇士也在末節靠著柯瑞連兩顆三分球，克雷湯普生也投進1顆，反以111比109領先，可是國王換成福克斯發威，一個人連拿7分，也讓國王重新取得119比113領先。

打到最後30秒，沙波尼斯兩罰中，國王122比115領先，克雷湯普生搶投三分球不進，福克斯搶到籃板球，勇士也乾脆不再犯規，直接把勝利送給地主國王。