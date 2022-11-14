周一日經225指數從前一交易日觸及的兩個月高位回落，早盤收跌0.76%，報28,047.58點。投資人將近來的獲利入袋，以及願景基金又一季大幅虧損，導致母公司、重量級的軟銀集團股價重挫。東證一部指數早盤亦下跌0.65%，收在1964.90點。

Tachibana Securities研究部總經理Shigetoshi Kamada表示，在日經指數前一交易日大漲後，投資人賣出股票進行獲利了結。

上周五美股標普500指數和那斯達克指數再度大漲，延續上周四展開的強勁升勢。美國10月消費者通膨數據低於市場預期，使投資人更加看好聯準會激進的升息立場可望變得緩和一些。

軟銀集團重挫12.28%，給日經指數帶來最大的拖累。上周五軟銀宣布，受到初創公司估值暴跌影響，旗下願景基金部門連續第三季大幅虧損。

Kamada表示，在全球經濟放緩之際，IT公司的前景黯淡。市場對於軟銀集團的成長預期一直在惡化，人們擔心在這種環境下，其投資組合裡那些公司的價值可能不會成長。

其他焦點股方面，Olympus重挫9.13%，該醫療設備製造商下修全年營業利益預測。

有色金屬製造商Dowa Holdings獲利下滑，股價應聲下挫14.21%，在日經指數成分股中跌幅最大。

衛浴設備製造商東陶（Toto）逆勢上漲5.92%，在日經指數成份股中漲幅最大。化妝品公司資生堂早盤漲4.22%，亦表現不俗。