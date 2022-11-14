民進黨基隆市長候選人蔡適應遭爆在國有土地掛違法看板，國民黨踢爆背後是由暖暖後援會出資，質疑背後恐有黑金介入。對此，國民黨主席朱立倫14日痛批，民進黨在全國用不同奧步選舉，又和黑道扯不清楚，呼籲蔡英文總統別為選舉傷害台灣民主，若成為「民主奧步黨」那真是世界之恥，且用黑金贏得勝選也不光榮。

朱立倫上午出席國民黨基隆市黨部28周年黨慶活動，暨黨籍市長候選人謝國樑公教軍警消後援會成立大會，談及蔡適應違法掛看板背後恐有黑金介入，他痛批，民進黨無所不用其極，在全國各地用不同奧步選舉，又跟黑道扯不清楚，竟敢當著大家的面說要反黑金，但黑金最大的代表就是民進黨，最大的奧步黨就是「民主奧步黨」。

朱立倫直言，他要拜託民進黨和蔡總統，不要為了選舉和政治，傷害台灣民主到這種程度，「妳如果成為民主奧步黨，那真的是世界的笑話、世界之恥，如果妳用黑金來贏得勝選，也沒有人會認為這是光榮的。」

談及民進黨質疑謝國樑年初時以公益之名行賄選之實，但時間點是在黨中央提名之前，朱立倫指出，民進黨會用各種方式抹黑、造謠，如同日前國民黨在新北的六都聯合造勢，竟傳出事後補發100元便當費的假訊息，到現在為止都搞不清楚來源，如今又來攻擊謝國樑，這樣子的方式民眾絕對無法認同。

朱立倫呼籲，在選前最後11天，選民別受這些事情影響，當前國民黨北北基桃選情非常穩定，但黨內絕對不敢掉以輕心，因為民主奧步黨會用各種奧步、抹黑及造謠的方式影響選情，他拜託大家堅定信心，一定要去投票。

至於未來如何加強基隆選情，他表示，就是腳踏實地，相信基隆選民眼睛雪亮，而北北基桃定要密切合作、連結在一起，這4位候選人無論能力、經歷都最強，只要共同勝選就能打造一個北台灣超級大城市，讓北北基桃連結在一起。謝國樑也坦言，這次選戰非常緊繃，會盡最大努力拉大民調差距，期望北北基桃能共同獲得勝選。