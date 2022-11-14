民進黨港鎮區市議員候選人黃雍琇14日痛批，同選區對手陳麗娜謊稱自己以「無黨」參選，但選舉公報上她的推薦政黨欄位明確寫著「中國國民黨」。（湧言會提供／洪浩軒高雄傳真）

2022九合一大選將至，高雄市地方選舉公報日前正式上線，民進黨港鎮區市議員候選人黃雍琇14日痛批，同選區對手陳麗娜謊稱自己以「無黨」參選，但選舉公報上她的推薦政黨欄位明確寫著「中國國民黨」，陳麗娜說詞狠被選舉公報打臉，陳麗娜的行為根本「假無黨、真欺騙」。

黃雍琇表示，回顧這場鬧劇，原本宣布不參選的陳麗娜和國民黨高層暗通款曲後，在選舉登記日最後1天登記參選，形同打壓同黨同選區新人候選人陳識明，未料，風暴越演越烈，陳麗娜只好「退黨」求止血，並聲稱「實質退出」不配票也不參與黨的活動。

黃雍琇指出，陳麗娜的承諾在國民黨高雄市長候選人柯志恩等藍營人士齊聚替她造勢、前市長韓國瑜為她錄製推薦影片後正式跳票，如今選舉公報正式出爐，陳麗娜姓名旁的推薦政黨欄位寫著「中國國民黨」，不知道陳麗娜還要如何強辯？

黃雍琇說，陳麗娜連續用說謊的方式，為自己當初毀諾的行為辯解，但近日隨著和藍軍合體奏效，已甚少提及「無黨參選」的謊話，顯然改用呼嚨的方式，無縫融入「國民黨第4席」，而該區選舉公報上也真的有「4個國民黨人」出來選。

黃雍琇認為，陳麗娜是這場民主鬧劇的主謀，藍營黨高層如黨主席朱立倫、高市黨部主委許福明則是她失信行為的「教唆犯」，柯志恩、韓國瑜幫她站台則是撕毀她「不配票承諾」的「幫助犯」，陳識明形同是被黨制裁的「被害人」，選民們都是「證人」，公報則是「證物」，罪證確鑿，陳麗娜若再抵賴，只是再次證明國民黨從上到下都在欺騙的醜態。