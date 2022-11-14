民眾黨新竹市長候選人今天（14日）再被爆出詐領助理費爭議的更多細節，包括13頁的內帳明細都被曝光。民進黨立法院黨團幹事長羅致政表示，高虹安一上任立委就設立公積金的做法，可見高虹安一開始就準備用詐領方式將助理費挪做私用。過去有太多案例顯示此為重罪，「不是高虹安想怎麼解釋就怎麼解釋的」。

羅致政表示，過去有媒體質問高虹安辦公室運作違反勞動部規定，高虹安竟反嗆「例如呢？」。羅致政說明，《勞動基準法》明定，工資應全額直接給付勞工，事業單位可與勞工約定應遵守的紀律、獎懲等規定，但不得將扣薪作為懲罰的手段。羅致政認為，台北市勞動局應介入調查，並呼籲高虹安想知道「例如呢」，應該要去詢問同黨立委、前勞動局長賴香伶，到底哪些運作屬於違法行為。

黨團副幹事長黃世傑表示，據吹哨者資料，回捐給公積金是假，詐領才是真的。從公積金帳目與薪資內帳比對發現，有多筆薪資內帳中助理的「應退款」註明為加班費，而這筆應退款的款項，正好與公積金內的「入金」項目分毫不差，吹哨者也據此指控公費助理浮報加班費，並被挪為私人所用。

羅致政表示，「應退款」三個字就已經洩底，任何人來解釋都不會是自願捐款，這與高虹安先前說「辦公室幹部自由贊助成立」的說法不符。另外，這筆帳目從2020年2月就出現，代表高虹安剛上任立委，就已經準備用此種方式將助理加班費挪做私用。

羅致政說，高虹安不斷被媒體揭露相關事證，現在不僅涉及貪汙罪，也顯露高是動不動就苛扣員工薪水的慣老闆。至於高虹安是否要退選是政治問題，但不管最後高虹安最後是否選上新竹市長，都要面對法律問題，甚至有可能會被褫奪公權。