大陸對房地產的金融支持力度從國有大行擴展至股份制銀行。外媒引述消息人士透露，金融監管機構近期要求部分股份制商業銀行於今年底前，為房地產領域提供不少於人民幣（下同）4,000億元的新增淨融資支持，以進一步維護房地產市場的穩定健康發展。報導引述知情人士稱，監管部門要求銀行以包括但不限於房貸、開發貸及購買房企發行的債券等形式提供資金。

外媒曾於9月底報導，監管機構要求國有大型銀行在今年最後四個月，合計對房地產領域的淨融資至少新增6,000億元。此次監管機構再為房地產尋求資金活水，兩者加計後，料有約1兆元資金通過此項目注入房地產行業；而今年上半年人民幣房地產貸款餘額僅增加約6,685億元。

過去一段時間，儘管監管部門密集推出房地產支持政策，但新建商品住宅市場依然脆弱。國家統計局公布的數據顯示，9月份百城房價連續第13個月下跌。

不過，上周中國銀行間市場交易商協會公告稱，將會繼續推進並擴大民營企業債券融資支持工具，由人行再貸款提供資金支持，預計可支持約2,500億元民營企業債券融資，提振了中資房企股債表現。