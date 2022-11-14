高雄全家海神職業籃球隊2022-23球季以客場三連戰作為起頭，衛冕軍將於26日、27日回到高雄巨蛋進行主場開幕戰，同時當天將舉辦冠軍頒獎儀式，邀請期待已久的 #神隊友 一同回家見證冠軍戒與冠軍錦旗高掛的榮耀時刻！26日開幕戰邀請「女神」徐若瑄Vivian降臨高雄巨蛋魅力開唱，用「V」的歌聲加持海神旗開得勝！

既是歌手、演員、作詞家，更跨足電影監製、劇集製作人，演藝生涯有著精采多重身分的Vivian 徐若瑄，今年將在26日海神開幕戰帶著不敗的精神，用歌曲為衛冕軍送上祝福。

彌補元年未能在主場封王遺憾，主場開幕戰將舉行冠軍頒獎儀式，與神隊友攜手重溫榮耀時刻，見證元年總冠軍錦旗冉冉升起，透過頒獎儀式為力拚連霸之路承先啟後， #Go1dWithTheFlow。

除此之外，高雄巨蛋館內精心規劃球隊元年成軍以來重要時刻榮耀牆，含元年勇奪的十座聯盟年度獎項獎盃，從年度最佳經理人、年度最佳教練、年度助攻王到最佳五人以及總冠軍獎盃，「十全十美」呈現在神隊友面前，親見高雄全家海神隊的雄心萬浪！

新球季推出「我雄海派高雄日」活動，將15場主場例行賽劃分為高雄市各行政區，由海神隊球員擔任各區海派大使。

11月26日凡是左營區、桃源區的在地神隊友，當天親至售票處出示實體身分證，就能免費兌換「1A」票券乙張，進場力挺海派大使「海瓏王」胡瓏貿！27日三民區、那瑪夏地區的 #神隊友也有福，可免費兌換「1A」票券乙張，為當天海派大使邱子軒加油！同行神隊友再加碼，購買同區票券可享半價優惠（最多四張）。＊此優惠方案僅限主場售票處購買，各場次限量100場。

高雄全家海神隊2022-23例行賽票價VIP席2500元，1S座位區1000元，1A座位區600元，2B座位區300元，團票與購票詳情請見高雄全家海神隊官方社群或FamiTicket 購票網：https://reurl.cc/YXxe6a