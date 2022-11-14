蕭仁正的政見洋洋灑灑寫了958個字，但許多內容讓民眾摸不著頭緒。（彰化縣選委會提供／吳建輝彰化傳真）

今年彰化縣選舉公報出爐，率先在網路公布，各個候選人提出政見與對彰化想像，其中討論度最高的就是縣長參選人3號蕭仁正，政見提到他是全天下最醜男人，擁有善良的心，比任何閨密還溫柔，還將成立紅粉聯盟等，其創新的政見與深具內涵的論述，引發彰化鄉親討論。

選舉倒數12天，正式進入衝刺階段，依法選舉公報最晚要在投票日2天前送達選區內各戶，彰化縣選舉委員會日前已經在網站公布，許多民眾為更準確投下手中神聖一票，仔細詳讀選舉公報，其中縣長參選人3號蕭仁正的政見備受矚目。

彰化縣長選舉此次共有3位候選人，1號王惠美、2號黃秀芳以及3號蕭仁正；王惠美延續上屆政績，將持續打造宜居、創薪、樂活、智慧等8大政見；黃秀芳則提出包含搶救低薪、完善社會安全網等4大主軸的政見。

而蕭仁正的政見洋洋灑灑寫了958個字，但許多內容讓民眾摸不著頭緒，像是提到選舉節餘加倒貼歸紅粉基金，將催生、紅粉大聯盟、成為天下善良紅粉們的依靠，另外還將推動毛小孩聯盟、紅粉聯盟、正義者聯盟，形成3合1結合成為紅粉大聯盟。

另外政見還說，他是全天下最醜男人，但其擁有善良的心，比任何閨密還溫柔，強調他單身，因此身負以上神聖使命大業，超狂的政見與內容讓彰化鄉親一頭霧水，直呼他很有想法，但真的看不懂，希望能提出更貼近鄉親的政見。