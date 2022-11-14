民進黨立院黨團14日與基隆市長候選人蔡適應公開指控，國民黨基隆市長候選人謝國樑名下一塊受贈土地來源不凡，質疑謝國樑參選市長是為土地變更利益。對此，謝國樑回擊，他提出土地重劃政策是希望打造如內湖科學園區的成功案例，至於對手說的土地，「不曉得是何年何月哪一筆」，只知道民進黨自導自演、捏造他賄選的事實。

民進黨立院黨團幹事長羅致政質疑，謝國樑財產申報中有筆「土地受贈」有問題，因為這筆土地，周邊全是二信合作社的土地，屬保護區，合理懷疑這塊地是從二信原有的土地中分割出來，再「贈與」謝國樑，雖然面積僅198平方公尺，但未來若要整體開發，這塊土地將控制周遭5萬6000坪土地的發展。

對此，謝國樑在國民黨主席朱立倫陪伴掃街前受訪回應，他表示，自己提出的土地重畫政策，是向朱立倫過去在新北、桃園執政時的成功經驗，透過公辦重畫的方式增加市府財源、創造就業機會。

謝國樑說，他想仿效內湖科技園區這種國際級的成功案例，即便對手陣營說他是為土地利益，並不會覺得委屈，但對於民進黨不做事，每天只會批評別人跟捏造事實、自導自演，感到非常遺憾。

謝國樑說，不曉得對手陣營講的土地是「何年何月或哪一筆」，只知道對方日前自導自演，捏造他賄選的事實，請對方說明何時拿到的關懷防疫包，明明說是在10樓拿到，現在又說是1月底的，因此合理懷疑賄選。這些涉及偽證、誣告、意圖使人不當選的問題，自己明天就會去提告。