對於對手蔣萬安一再提及「矽谷經驗」，民進黨台北市長候選人陳時中今天重申，蔣萬安是矽谷律師沒有錯，但台北還不容易學習這樣的情境。至於有網友發文影射陳時中在通過高端疫苗EUA延長前曾與衛福部長薛瑞元等人在貓纜附近密會，陳時中則強調「絕無此事」。

有網友在PTT發文影射，衛福部長薛瑞元和陳時中，通過高端疫苗EUA延長前夕，曾在貓纜附近與14名專家密會，陳時中在中途還有換車，疑似為躲避追蹤。

陳時中今天出席「海外學者、女性學者挺阿中記者會」，接受媒體聯訪時被問及此事，在旁的陳時中競總總幹事吳思瑤一把搶過陳手中的麥克風表示，她要先回答一下，並說了三次「它是假新聞」「新奧步」。

她再次呼籲，選前最後10多天會有非常多的陷阱，非常多認知戰、假新聞，「今天就又發生了」，我們要遏止這樣的行為。呼籲所有支持者，要堅強堅定信念，假新聞一概置之不理，「這些抹黑我們也是不奉陪」，陳時中隨後也強調，「密會這件事情絕無此事，很清楚的」。

對於蔣萬安的「矽谷經驗」遭質疑有中資背景，陳時中表示，蔣萬安是矽谷的律師沒有錯，不過大家想問的是，他的經驗有哪些能夠在當台北市長的時候借鏡和學習？

他說，蔣萬安在辯論會時，就提出學習矽谷的社會住宅主張，當時他就有問，蔣的這些經驗哪些是可以讓台北學習的？就他所知，台北還不容易來學習那樣的情境。