久違小港機場的馬來西亞班機，11月亞洲航空公司復飛「高雄-吉隆坡」航線，也迎來首批穆斯林踩線團。亞洲航空恢復高進高出的「高雄-吉隆坡」定期航班，也為高雄市觀光產業注入國際量能、拓展南向商機。高雄觀光局趁此機會，與高雄市惠康旅行社、亞航，邀馬來西亞旅遊總會（MATTA）約十餘家主力承做出境旅行社會員，以從小港機場進出的航班模式，安排12日至17日的南台灣踩線行程。12日觀光局也派出高雄觀光大使高雄熊，前往小港國際機場迎接遠道而來的馬來西亞貴賓，13日踩線團走訪旗津、棧貳庫、大港橋、亞洲新灣區等景點，觀光局更在高雄萬豪酒店辦理歡迎晚宴，也贈送團員高雄在地生產清真認證的伴手禮，17日回程前也將體驗i-ride飛行劇院跟清真寺等地，並另安排踩線團與高雄觀光業者參訪交流，增加彼此合作機會共創商機，並進一步展望潛力無窮的東南亞旅遊市場。

高雄觀光局於萬豪酒店由孫春良副局長代表接待踩線團貴賓(高雄市觀光局提供)

踩線團貴賓於美麗島站開心合影(高雄市觀光局提供)

踩線團貴賓享受高雄愛河的悠閒風情 (高雄市觀光局提供)

觀光局局長周玲妏表示，為迎接後疫國際旅遊商機，觀光局、高雄小港國際機場及高雄觀光產業已做好準備，本次的穆斯林踩線團，對高雄的國際觀光而言，是一個新的里程碑。為拓展龐大的穆斯林市場旅遊商機，觀光局與業者超前佈署，相關餐飲及飯店業者，早已取得多項清真認證（Halal Certification），以加強對於穆斯林市場的推廣行銷能量，目前已有翰品、福華、福容、寒軒、陳莉莉印尼美食館、爪哇真美食餐館等17家旅宿及餐飲業者，提供符合穆斯林需求的住宿環境及餐食。此外，觀光局也完成西子灣、蓮池潭、澄清湖、旗津、金獅湖、壽山動物園等重要遊憩據點之公廁「淨下設施」，市府團隊與觀光業界齊心打造穆斯林友善旅遊環境，讓更多穆斯林旅客，到高雄有賓至如歸的感覺，希望踩線團回國後，多加利用小港國際機場，包裝更多優質高雄進出的旅遊產品，讓更多馬來西亞的好朋友，來體驗高雄的美食美景和海派熱情。

踩線團貴賓深度探訪旗津(高雄市觀光局提供)

MATTA出境部門主席陳美心說明：「高雄人的熱情依舊讓人難忘，時隔快三年再來高雄感覺變化很大，增加許多新飯店跟景區設施，對於旗津的整體優化跟海島風情感到驚艷，也有很多對於穆斯林有吸引力的景點，像是亞洲新灣區、駁二、棧貳庫、旗津等，可以看港灣又有文創設計跟購物的地方，只要鼓勵業者再強化穆斯林的餐食服務以及更多元的東南亞飲食文化，相信會很有競爭力，疫情前每年約53萬的馬來西亞旅客到台灣，希望明年後可以成長到100萬，這是大家要一起努力的目標。」；另惠康旅行社張惠雁總經理也說到，「本次和高雄觀光局、亞洲航空合作，邀請馬來西亞最大的旅遊總會到高雄踩線，讓業者體驗高進高出的便利性，對於後續南台灣旅遊市場會有很大的助益，也分享更多中南部的觀光資源及穆斯林友善環境給馬國的好朋友，之後不論是自由行或是團客都能多加利用這條便利的航線，來高雄觀光旅遊，增加高雄在東南亞的能見度。」

觀光局進一步指出，10月國境開放後，東南亞國家也陸續申請恢復高雄航線，顯見對高雄的高度興趣，此次亞航選擇高雄做為復飛首航目標，宣示深耕南台灣旅遊市場的決心，本次穆斯林旅遊業者踩線團，走訪旗津地區、亞洲新灣區、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、大港橋、棧貳庫等新興景點，充分體驗高雄港灣城市的魅力；接下來也會安排團員到訪高雄清真寺，讓團員倍感親切，以及網路打卡熱點的龍貓隧道體驗輕軌等。團員尤其對於亞洲新灣區感到驚艷，直呼短短幾年高雄變化很多，已臻至國際觀光大城市的規模。參訪各景點同時，團員們也拍了許多美照與短影片，迫不及待分享給家鄉的親朋好友，立即替高雄做了第一線海外宣傳，而對於高雄的觀光集結穆斯林友善環境、時尚建築、美食天堂、自然景觀等豐富元素，更是讚不絕口。

穆斯林已是全球重要的旅遊市場且極具消費能力，為使穆斯林旅客感到賓至如歸享受優質的旅遊環境，同時展現高雄迎接穆斯林觀光旅客的誠意，高雄觀光局除了彙整高雄市已通過穆斯林友善餐廳認證業者及穆斯林友善餐旅認證之業者，以及適合穆斯林旅客的觀光旅遊景點等，建置穆斯林旅遊專區，提供充足的資訊供海內外業者參考，未來亦將積極輔導更多業者，取得穆斯林商家的標章，吸引更多的穆斯林國家遊客到訪高雄。相關穆斯林友善旅遊資訊請上高雄旅遊網查詢。（https://theme.khh.travel/muslim/index.html）