今年前9個月布蘭特原油每桶均價高達105美元，中油今赴立院報告2023年營業預算，揭示明年明年全年油價均價為84.5美元，可比今年回落，將力拼損益兩平。

石油輸出組織不願大幅增產、加上俄烏戰爭能源供應緊俏，今年原油價價多數時間在百美元以上。即使國內有緩張機制與亞鄰最低價雙重保險壓低，目前95無鉛汽油牌價仍在30.5元，一公升賣30元以上。

但根據中油2023年營業預算報告，明年全年原油平均價以84.5美元編列，這比今年前9個月布蘭特原油均價105美元低上不少。中油解釋，在美國與歐盟等主要調高利率及緊縮資金下，今年10月下旬原油價格已跌到95美元左右，因此明年營業預算，全年油價預測下修至84美元。

整體2023年，中油編列收入1.23兆，支出也是1.23兆，大體收支相當。但是立委陳明文懷疑，今年中油表示會虧損2000億，明年天然氣價格沒有明顯調降，預算書卻說要要盈虧打平？怎麼認讓人相信。

王美花回答，中油2023年預算一年多以前就編了，因此會有落差。中油則說，現在天然氣價格有跌回來，明年預估現貨價格可回落，希望透過國內油氣價格能合理調整，讓全年不要虧損。

對於原油均價抓84美元，中油強調，雖然預算是一年多前就編，但營業預算編列，有根據國際情勢重新推估過，目前看全年原油價是比今年低。