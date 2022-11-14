新北市長候選人政見表會今(14)日登場，民進黨新北市長候選人林佳龍結論時，直言新北市是新的台北市，是首都圈的領頭羊，要來帶領1000萬人口成為一個國際化的都會；他直指新北市在國民黨17年的執政下停滯不前，痛批侯友宜參與的12年間更造成新北市評比退步，不僅重大建設做半套，施政不當造成民怨沸騰，強調自己承諾做滿4年，用4年拚17年，把過去沒做的全部補回來。

林佳龍表示，新北市民給侯友宜12年，但如今評比卻在走下坡，過去民進黨在新北市也執政過14年，有非常多的政績，應該再換人換黨來做做看，而且近年侯友宜所提到長照、托育，所有的社會住宅這些政績，幾乎是來自新北市長朱立倫及蔡英文總統，卻很少提到他們，一個人不需要爭功諉過，然後絕不認錯。

他也提到，新北市缺少針對首都圈整體規劃的都市計劃，因此基礎建設在很多跨域的部分就會卡關，例如侯市長剛剛提到的交通路網有13條捷運，已興建的有9條，另外4條在規劃評估當中，但若是這個路網能有一條新北的縱貫線捷運，往後就不需要每一天進出這個台北市造成阻塞，這一條就是五泰輕軌。

林佳龍更說，當時他當交通部長時，新北市的同仁提案時還跟對方說要要升級，為什麼不做成一個中運量的捷運，能夠讓新北市民有一個龍骨、一條縱貫線的捷運，這樣子才有一個靈魂鞏固中心性，讓板橋串聯溪南溪北，整合成一個更大的心臟，帶動新北400萬人口的發展，更帶起整個首都圈1000萬人口。

他也批侯友宜自豪的新泰溫子圳、五股夏綠地以及蘆洲銀河灣都只做半套，溫子圳從蘇貞昌時期就有規劃，當時有一半要保留給產業創新用，但是現在卻變成90％都是住宅區，炒地皮炒到新北市的年輕人沒有未來；至於五股垃圾山，整治之後現在新北的垃圾都沒地方倒，甚至亂倒，營建廢棄物一車從原本2、3000元暴漲到1萬5000元以上，而蘆洲銀河灣更是連相關的規劃以及配套都沒有。

林佳龍也提到新北市近期所發生的社會爭議，包括三重警打人以及恩恩案，成千上萬工廠遭拆造成大量人口失業，造成民怨繼而引發脫北潮，4年來已經有4萬人離開新北市，從過去的鄭南榕自焚案、打壓盧修一等民運人士可以看出，侯友宜究竟有沒有「不忍人之心，繼而有不忍人之政」。

他強調，自己承諾做滿4年，4年拚回過去17年該做卻沒做好的事情，而侯要再4年，但又沒辦法承諾做滿4年，相信新北大翻新，從換新市長來開始，讓新的新北市成為首都圈得領頭羊。