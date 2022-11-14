根據富達投信整理，近周整體股票型基金轉為賣超，單周賣超45.8億美元；整體債券基金轉為買超，單周買超29.5億美元，但非投資等級債基金卻轉為賣超，單周賣超10.5億美元。

富達指出，近周整體債市轉為買超，單周買超29.5億美元，買超主要集中在公債、公司債，但非投資等級債和新興市場債、新興市場當地貨幣計價債都是賣超，分別賣超10.5億美元、4.9億美元、7.9億美元。

各地區非投資等級債部分，美國非投資級債單周賣超5.5億美元，歐洲非投資級債單周也賣超6799萬美元，亞洲非投資等級債則連19周賣超，單周賣超4857萬美元。

對於債券市場後市，富達認為，近10年的低利率時代下，投資人傾向往股票市場找尋高殖利率的投資機會。然而現在10年期美國公債殖利率超過4％，投資等級債殖利率達6％，債券投資反而得以讓投資人在享受近似於大型跨國公司股利率的同時，承擔更低的風險。

富達統計自2009年以來，非銀行投資者股票部位占比持續提升，2020至2021年幾乎達到四分之一，然而該比重隨股市震盪後，投資人出清股票部位讓該比重下滑，使投資人持有更多的現金。與此同時債券歷經升息潮後的大幅拋售後，評價顯得便宜，為非銀行投資人留下很大的債券配置空間。